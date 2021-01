WhatsApp, propriété de Facebook, s’adresse à nouveau aux utilisateurs, cette fois via des diapositives d’état WhatsApp, pour réitérer que l’entreprise respecte les données privées des utilisateurs. Dans quatre courts clips, la société de messagerie déclare qu’elle s’engage à protéger la confidentialité des utilisateurs car elle n’accède ni ne lit les messages ou l’emplacement de quiconque. Le statut WhatsApp intervient quelques jours après que Facebook a annoncé qu’il retardait le déploiement des modifications de sa politique de confidentialité au milieu de «confusion» et de «désinformation». La nouvelle date a été fixée au 15 mai au lieu du 8 février.

La diapositive d’introduction sur l’état de WhatsApp se lit comme suit: «Nous nous engageons à respecter votre vie privée», suivie d’une réitération: «WhatsApp ne peut ni lire ni écouter vos conversations personnelles car elles sont cryptées de bout en bout. La troisième diapositive indique «WhatsApp ne peut pas voir votre emplacement partagé» et la dernière note «WhatsApp ne partage pas vos contacts avec Facebook». Notamment, ces affirmations font écho à la publicité d’une page complète de WhatsApp dans un journal en Inde, publiée la semaine dernière. Cependant, les analystes ont souligné que les affirmations de Facebook dans la publicité (et même sur le dernier statut WhatsApp) contredisaient les conditions d’utilisation mises à jour.

Selon la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, certaines informations telles que le numéro de téléphone portable, l’adresse e-mail et le nom de profil sont partagées avec Facebook pour personnaliser l’expérience de l’utilisateur. La société collecterait également des informations de localisation à tout moment. Par conséquent, beaucoup critiquent ce changement car l’entreprise ne propose pas d’options pertinentes pour ceux qui ne souhaitent pas fournir de telles informations. Au milieu de toutes les réactions négatives, des concurrents comme Telegram et Signal assistent à des téléchargements massifs.

Pendant ce temps, la Confédération de tous les commerçants indiens a déposé un plaidoyer devant la Cour suprême, demandant une instruction pour annuler la politique de confidentialité au motif qu’elle viole les lois et peut avoir un impact sur la sécurité du pays. La pétition déposée par l’intermédiaire de l’avocat Vivek Narayan Sharma dit que la DIP était nécessaire en raison de l’échec du Centre à s’acquitter de son devoir constitutionnel et de sa responsabilité de protéger les droits à la vie privée et à la liberté de parole et d’expression des citoyens indiens.