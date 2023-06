WhatsApp Channels offre une diffusion unidirectionnelle aux créateurs et aux organisations

La dernière fonctionnalité ajoutée à WhatsApp est Channels – un nouvel outil de diffusion qui aide les individus et les organisations à partager des mises à jour avec leurs abonnés. Channels est décrit par la société mère de WhatsApp, Meta, comme un « moyen fiable et privé de recevoir des mises à jour importantes d’individus et d’organisations ».

La nouvelle fonctionnalité sera accessible via un onglet Mises à jour dédié dans WhatsApp et les administrateurs de la chaîne pourront partager des messages, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages avec leurs abonnés. Les exemples donnés par WhatsApp incluent les équipes sportives partageant des mises à jour sur les jeux et les joueurs, recevant des nouvelles des responsables locaux, des mises à jour de vos créateurs préférés et des groupes de pages de loisirs.

Les utilisateurs peuvent rechercher leurs organisations préférées, leurs équipes sportives et plus encore avec le champ de recherche sur WhatsApp. L’historique de la chaîne ne sera pas stocké plus de 30 jours en arrière et les administrateurs verront leurs numéros de téléphone et leurs photos de profil cachés aux abonnés pour des raisons de sécurité. Les administrateurs de chaîne auront également la possibilité de bloquer le transfert de messages et les captures d’écran.

Il convient de mentionner que les chaînes ne proposeront pas de cryptage de bout en bout lors du lancement, bien que WhatsApp envisage de proposer à l’avenir des canaux de cryptage de bout en bout à un public limité.

Channels est toujours en développement et devrait être lancé sur la version bêta de WhatsApp pour Android, iOS et ordinateur de bureau. Il devrait faire ses débuts avec certaines organisations en Colombie et à Singapour avant un déploiement plus large dans les mois à venir.

Dans les nouvelles connexes, WhatsApp a également annoncé une nouvelle fonctionnalité de son application qui apportera enfin la possibilité d’envoyer des photos haute définition sur les appareils Android et iOS.







Photos WhatsApp HD en version bêta

La fonctionnalité est actuellement testée par un petit groupe d’utilisateurs bêta de WhatsApp et utilisera un algorithme de compression léger pour préserver autant que possible leur qualité. Les utilisateurs peuvent choisir entre la qualité standard et la qualité HD lors de l’envoi d’une photo dans leurs chats au lieu des options actuelles d’auto, de meilleure qualité et d’économiseur de données.

