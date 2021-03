La fonction de note vocale de WhatsApp existe depuis longtemps et il semble que la société de messagerie appartenant à Facebook envisage de la mettre à niveau pour une meilleure expérience utilisateur. Selon un rapport, les utilisateurs pourraient bientôt être en mesure de manipuler la vitesse de lecture jusqu’à 2,0X tout en écoutant à vitesse normale. L’option de lecture des notes vocales de WhatsApp serait apparue sur la version bêta de WhatsApp pour iOS v2.21.60.11, bien que la fonctionnalité soit en cours de développement. La même option de lecture a été repérée sur la version bêta de WhatsApp pour Android plus tôt ce mois-ci. Pendant ce temps, WhatsApp envisage apparemment d’étendre prochainement le programme bêta de WhatsApp Web pour les utilisateurs bêta d’iOS et d’Android. Cela peut permettre aux utilisateurs d’utiliser la plate-forme sur le navigateur Web sans avoir à garder le smartphone connecté à Internet.

La lecture des notes vocales de WhatsApp et les mises à jour de la version bêta Web ont été repérées par le traqueur WhatsApp, WABetaInfo. La publication affirme que l’option de lecture des notes vocales permettrait aux utilisateurs de régler la vitesse à 1,5X ou 2,0X en dehors de la vitesse normale. Comme mentionné, l’option de lecture semble être en cours de développement et les étapes d’utilisation de la fonctionnalité restent floues pour le moment. Les notes vocales WhatsApp restent une option populaire, et de nombreux utilisateurs seraient heureux de définir la vitesse lorsqu’ils traitent de longs messages vocaux.

D’autre part, le programme bêta de WhatsApp Web pour les utilisateurs d’Android et iOS est également en cours de préparation, bien que l’on ne sache pas comment les testeurs peuvent s’inscrire à la plate-forme. Une capture d’écran de la publication montre que la version bêta Web permettra aux utilisateurs d’utiliser WhatsApp sans connexion Internet sur leur smartphone. Le développement de la plate-forme beta-web semble faire partie des fonctionnalités multi-appareils qui seraient déployées plus tard cette année. Une capture d’écran de la page d’assistance montre que les utilisateurs avec la version bêta de WhatsApp Web ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités populaires telles que la suppression pour tout le monde. Il permet aux utilisateurs de supprimer le message juste après l’avoir envoyé accidentellement. Les appels et les messages ne fonctionneront pas non plus si l’autre personne n’utilise pas une version récente de WhatsApp. Enfin, la capture d’écran indique que les utilisateurs qui rejoignent ce programme pourront relier jusqu’à quatre appareils de bureau, y compris le portail Facebook, à la fois.

Pendant ce temps, les utilisateurs de l’application Android WhatsApp qui souhaitent s’inscrire à l’application bêta doivent ouvrir la page de WhatsApp sur Google Play Store et faire défiler vers le bas pour trouver le panneau « Devenir un testeur bêta ». Le programme bêta n’autorise qu’un nombre limité de testeurs à la fois, et certains utilisateurs peuvent voir le texte d’avertissement concernant le «nombre maximum de testeurs pouvant participer». D’autre part, les utilisateurs de l’application iOS WhatsApp devront télécharger l’application TestFlight d’Apple depuis l’App Store et voir les applications disponibles à tester. S’il existe un emplacement disponible pour la version bêta de WhatsApp pour iOS, vous pouvez rejoindre le programme pour vérifier les dernières mises à jour.