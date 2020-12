Avec la fin de l’année 2020 très attendue, l’application de messagerie instantanée WhatsApp, appartenant à Facebook, mettra également fin au support sur certains anciens smartphones Android et iOS à l’approche de la nouvelle année. WhatsApp cessera de fonctionner sur certains téléphones Android et iPhones Apple, le critère principal étant qu’ils fonctionnent toujours sur un ancien système d’exploitation. On s’attend à ce que WhatsApp cesse de fonctionner sur les smartphones qui ne fonctionnent pas sur au moins les systèmes d’exploitation iOS 9 ou Android 4.0.3. La page d’assistance de WhatsApp recommande aux utilisateurs d’utiliser la dernière version de leur système d’exploitation afin de profiter de toutes les fonctionnalités, et indique que WhatsApp pour iPhones nécessite iOS 9 ou une version ultérieure, tandis que WhatsApp pour Android fonctionne sur Android 4.0.3 et plus récent.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas beaucoup de smartphones qui fonctionnent actuellement sur ces systèmes d’exploitation obsolètes, la base d’utilisateurs de WhatsApp est si grande que même un petit groupe démographique serait un assez grand nombre. Pour la gamme Apple iPhone, tous les modèles d’iPhone jusqu’à l’iPhone 4 perdront la prise en charge de WhatsApp l’année prochaine. Cela signifie que ceux qui utilisent l’iPhone 4S, l’iPhone 5, l’iPhone 5S, l’iPhone 6 et l’iPhone 6S devront mettre à jour leur système d’exploitation vers iOS 9 ou une version ultérieure afin de continuer à utiliser WhatsApp, si une mise à jour est disponible, c’est-à-dire .

Pour Android, WhatsApp cessera de fonctionner sur les smartphones qui fonctionnent sur une version Android antérieure à 4.0.3. Encore une fois, peu d’appareils fonctionnent actuellement sur une version Android antérieure à 4.0.3. Cependant, certains des modèles sont le HTC Desire, le LG Optimus Black, le Motorola Droid Razr et le Samsung Galaxy S2. Il se peut que d’autres smartphones Android fonctionnant sur une ancienne version d’Android perdent la prise en charge de WhatsApp à la fin de 2020.

Certains utilisateurs peuvent continuer à utiliser WhatsApp sur leurs anciens smartphones car leurs systèmes d’exploitation peuvent avoir reçu un correctif avec une mise à jour. Cependant, pour d’autres, la seule solution peut être d’obtenir un nouveau smartphone. Afin de savoir sur quel système d’exploitation votre téléphone fonctionne, les utilisateurs d’iPhone peuvent accéder à Paramètres> Général> Informations, où vous trouverez des informations sur la version du logiciel de votre iPhone. Les utilisateurs d’Android, quant à eux, peuvent accéder à Paramètres> À propos du téléphone pour voir sur quelle version Android leur smartphone fonctionne. Dans l’application des paramètres, vérifiez également les mises à jour logicielles disponibles, ce qui pourrait étendre la prise en charge de WhatsApp sur votre téléphone et vous faire économiser de l’argent pour le moment.

WhatsApp met fin à la prise en charge des anciens smartphones iOS et Android à la fin de chaque année civile. L’année dernière, WhatsApp a mis fin à la prise en charge des smartphones fonctionnant sous iOS 8 ou version antérieure et des téléphones Android fonctionnant sous la version 2.3.7 ou antérieure.