Les utilisateurs de WhatsApp qui utilisent l’application sur un iPhone 4 ou plus ancien et des combinés Android obsolètes ne pourront plus utiliser l’application correctement à partir du 1er janvier 2021.

La plate-forme de messagerie appartenant à Facebook arrête la prise en charge d’iOS 9, le logiciel d’exploitation publié par Apple en 2015.

Les utilisateurs non-Apple avec un appareil plus ancien seront également affectés si leur appareil fonctionne toujours sous Android 4.0.3.

iOS9 et Android 4.0.3 ne seront plus pris en charge à partir du 1er janvier 2021. iOS 9 était la dernière mise à jour logicielle que l’iPhone 4 pouvait recevoir et sera interrompue

Quels téléphones sont concernés? La mise à jour se concentre sur les systèmes d’exploitation iOS9 pour iPhones et Android 4.0.3. Ils ont été libérés respectivement en 201 et 2011. Seuls les téléphones qui ont cela comme système d’exploitation actuel sont concernés. Aucun iPhone sorti après le 4 n’est impacté, juste le 4, le 3GS et les versions antérieures. Il y a moins de téléphones Android qui sont touchés car ils doivent avoir environ une décennie. Cependant, le Samsung Galaxy S2 sera l’un des appareils concernés.

iOS 9 était la dernière mise à jour logicielle que l’iPhone 4 pouvait recevoir, les modèles ultérieurs pouvant passer à des versions plus récentes. Apple a publié iOS 14 en septembre 2020.

Des modèles tels que les 4S, 5, 5S, 5C, 6 et 6S peuvent tous être mis à jour afin de maintenir le fonctionnement de WhatsApp sur le téléphone.

Android 4.0.3 est sorti en 2011 et remplacé l’année suivante.

La décision d’arrêter la prise en charge des appareils plus anciens est une tactique régulière des développeurs d’applications qui libère des ressources pour se concentrer sur l’amélioration du produit pour la majorité des utilisateurs qui ont des combinés plus modernes.

Cependant, WhatsApp est l’une des applications les plus populaires au monde, avec 2 milliards d’utilisateurs.

WhatsApp est également populaire dans le monde entier, dans des endroits où les smartphones bon marché et plus anciens sont encore monnaie courante.

Les utilisateurs qui craignent de perdre l’accès à leur WhatsApp doivent vérifier les paramètres de leur téléphone pour savoir s’ils exécutent iOS 9 ou Android 4.0.3.

Pour les téléphones qui ne peuvent pas être mis à jour pour exécuter des logiciels plus récents, l’application cessera de fonctionner correctement à l’aube de 2021.

Ces utilisateurs devront soit exporter leurs caractères et enregistrer leurs messages, soit mettre à niveau leur téléphone pour éviter de perdre l’accès à leurs discussions et à leur contenu.

MailOnline a contacté WhatsApp pour obtenir des commentaires.

LR sur la photo: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5s et iPhone 6. iOS 9 était la dernière mise à jour logicielle que l’iPhone 4 pouvait recevoir, les modèles ultérieurs pouvant passer à des versions plus récentes. Apple a publié iOS 14 en septembre 2020