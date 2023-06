WhatsApp cessera bientôt de fonctionner sur ces versions d’Android

Les utilisateurs de WhatsApp avec des téléphones Android plus anciens peuvent constater que l’application cessera bientôt de fonctionner. WhatsApp a annoncé qu’il interrompra la prise en charge d’Android 4.1 vers Android 4.4.4 le 24 octobre 2023. À partir de cette date, vous aurez besoin d’un téléphone avec au moins Android 5.0 pour continuer à utiliser l’application.

Comment vérifier votre version Android

Ouvrez les paramètres sur votre appareil Android. Appuyez sur À propos -> Version Android. L’endroit exact où vous trouverez le numéro de version peut varier d’un téléphone à l’autre et d’une tablette à l’autre, mais vous pourrez certainement trouver cette information importante quelque part dans les paramètres.

Si vous constatez que votre appareil fonctionne toujours sous Android 4.1, vous ne pouvez rien faire de plus. Google ne fournit plus de mises à jour pour celui-ci même si vous pouviez obtenir une mise à jour vers le dernier Android 13, il est peu probable que votre téléphone – ou votre tablette – puisse l’exécuter. Si tel est le cas, vous devriez envisager d’acheter un nouveau smartphone.

Peu de personnes devraient être concernées

La bonne nouvelle est que ce changement ne devrait affecter presque personne. Android 4.1 et 4.4.4 sont très anciens et même Android 6 n’était utilisé que par 1,69% des utilisateurs d’Android en mai 2023 selon Statista, qui ne répertorie même plus Android 4 ou 5.

Android 5 est vieux et peu sûr

Android 5 Lollipop est sorti le 3 novembre 2014, ce qui signifie que WhatsApp fonctionnera toujours sur les très anciens téléphones Android après le 24 octobre 2023. Google a depuis longtemps cessé de fournir des mises à jour de sécurité pour celui-ci, donc utiliser un téléphone qui l’exécute est risqué et devrait être évité. Néanmoins, WhatsApp fonctionnera toujours sur Lollipop et d’autres vétérans d’Android.

Google lancera Android 14 avant la fin de cette année.

Rien ne change pour l’iPhone

Pour l’iPhone, la configuration système requise pour WhatsApp ne changera pas : comme auparavant, vous avez besoin d’un iPhone exécutant OS 12 ou version ultérieure pour utiliser l’application de messagerie. C’est le cas depuis octobre 2022, lorsque WhatsApp a cessé de prendre en charge iOS 10 et 11.

Pour résumer, à partir d’octobre 2023, vous aurez besoin d’un appareil avec les versions de système d’exploitation suivantes :

Appareils Android avec la version 5 ou ultérieure

iPhones avec iOS 12 ou version ultérieure

Téléphones KaiOS à partir de KaiOS 2.5.0, y compris JioPhone et JioPhone 2

Cet article a été initialement publié sur PCWelt.com.