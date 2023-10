WhatsApp bénéficiera bientôt de la fonctionnalité « protéger l’adresse IP » pour les appels | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie WhatsApp bénéficiera bientôt de la fonctionnalité « protéger l’adresse IP » pour les appels

La dernière fonctionnalité bêta de WhatsApp vise à améliorer la confidentialité des utilisateurs en cachant leur adresse IP et leur emplacement aux acteurs tiers de la menace.

La fonctionnalité à venir vous aide à masquer votre adresse IP. (Source de l’image : Unsplash)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui améliore la confidentialité des utilisateurs en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire lorsque les utilisateurs utilisent la fonctionnalité d’appel de l’application. La plate-forme de messagerie instantanée a récemment ajouté une nouvelle option appelée « Protéger l’adresse IP lors des appels » qui, comme son nom l’indique, empêche les acteurs malveillants d’obtenir votre position et d’écouter les appels.

Repérée pour la première fois par WABetaInfo, la nouvelle option est actuellement disponible sur la dernière version bêta de WhatsApp pour Android et iOS et fonctionne en relayant vos appels via les serveurs WhatsApp.

Vous avez épuisé votre

limite mensuelle d’histoires gratuites. Pour continuer la lecture,

inscrivez-vous ou connectez-vous simplement

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Cet article premium est gratuit pour le moment. Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Ce contenu est exclusif à nos abonnés. Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Les plus lus 1

Quand l’ancien chef de l’ISRO s’est vu dire de « se perdre » par le centre satellite de l’ISRO 2

Suhasini Maniratnam dit que les gens connaissent Aishwarya Rai uniquement comme une « beauté », mais elle la connaît comme une « vraie personne » : « Elle a tellement de qualités… » Voir plus La description de la bascule indique que la qualité des appels peut diminuer légèrement, mais n’offre aucun autre détail. Il peut être trouvé en vous rendant dans une nouvelle sous-section Avancé sous les paramètres « Confidentialité ». Même si vous activez la fonctionnalité, WhatsApp indique que tous vos appels seront protégés via un cryptage de bout en bout, ce qui signifie que personne, y compris WhatsApp, ne pourra écouter votre conversation. Voici à quoi ressemble la bascule. (Source de l’image : WABetaInfo) Actuellement, la bascule peut être visible pour certains utilisateurs sur la version bêta de l’application, mais la société prévoit de la rendre accessible à tous à l’avenir. Cependant, WhatsApp n’a pas encore confirmé la date exacte à laquelle la bascule sera disponible sur la version stable. Au cours des derniers mois, les développeurs de WhatsApp ont travaillé sur de nouvelles fonctionnalités telles qu’un « code secret » pour les discussions verrouillées et une nouvelle bascule permettant aux utilisateurs de désactiver les raccourcis de messages vidéo instantanés dans le chat. L’application de messagerie a récemment introduit une fonctionnalité de chaînes de type Telegram qui vous permet de suivre vos influenceurs, célébrités et personnes préférés.