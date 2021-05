Se faire vacciner. C’est ce que disent les experts, l’OMS, les médecins et les gouvernements du monde entier depuis que les vaccins ont été présentés au public pour lutter contre la pandémie mortelle de coronavirus. «Les vaccins sont un outil essentiel dans la lutte contre le COVID-19, et se faire vacciner est l’un des meilleurs moyens de se protéger et de protéger les autres contre le COVID-19», la première ligne d’un rapport publié par Organisation mondiale de la santé lit. Pourtant, la société étant toujours aux prises avec la peur et l’insécurité, il y a beaucoup de désinformation non vérifiée sur Internet, car beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Celui qui fait actuellement le tour est une déclaration présumée du virologue français et prix Nobel Luc Montagnier qui a qualifié la vaccination de masse d ‘«erreur inacceptable» et que «toutes les personnes vaccinées mourront dans 2 ans».

Le WhatsApp viral (avec le marqueur: Transmis plusieurs fois) se lit comme suit: «Toutes les personnes vaccinées mourront dans les 2 ans: le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier a confirmé qu’il n’y a aucune chance de survie pour les personnes qui ont reçu une forme quelconque du vaccin. Dans l’interview choquante, le meilleur virologue du monde a déclaré sans voix: il n’y a aucun espoir et aucun traitement possible pour ceux qui ont déjà été vaccinés. Nous devons être prêts à incinérer les corps. Le génie scientifique a soutenu les affirmations d’autres virologues éminents après avoir étudié les constituants du vaccin. Ils mourront tous d’une amélioration dépendante des anticorps. Rien de plus ne peut être dit. «

En réponse à cette affirmation, le pseudo Twitter vérifié du Bureau d’information de la presse (PIB) s’est rendu sur le site de microblogage pour dire que le transfert de WhatsApp était en effet de fausses nouvelles.

«Une image citant un lauréat du prix Nobel français sur les vaccins # COVID19 circule sur les réseaux sociaux. La revendication dans l’image est #FAKE. Le vaccin # COVID19 est totalement sûr. Ne transférez pas cette image », pouvait-on lire dans la légende.

Pour amplifier davantage le message, la police d’Assam a partagé un message similaire sur son compte Facebook.

Un rapport dans le Actualités Alt a noté que Luc Montagnier est connu pour sa position anti-vaccinale et a cité un rapport de l’année dernière qui disait: «Montagnier prétend à tort que le nouveau coronavirus est fabriqué par l’homme et contient du matériel génétique du VIH».

Souffrez-vous d’anxiété liée aux vaccins?

«L’une des raisons de l’anxiété liée aux vaccins est de recevoir beaucoup de désinformation sur les effets secondaires, d’où la peur de l’inconnu. De plus, la plupart des adultes en Inde n’ont pas vraiment reçu de vaccin dans leur vie d’adulte, donc cela semble vraiment angoissant pour ceux qui craignent les injections et les hôpitaux. Pour d’autres, on s’inquiète de pouvoir réellement obtenir un rendez-vous et se rendre dans un centre de vaccination où ils pensent avoir des risques d’infection au COVID s’il y a beaucoup de monde », Dr Prabha S Chandra, professeur de psychiatrie au NIMHANS , A déclaré Bangalore à News18.

«Donc, la façon de gérer l’anxiété est de parler à quelqu’un qui a déjà reçu le vaccin et de découvrir son expérience et comment il a géré la douleur dans le bras ou la fièvre qui aurait pu survenir après le vaccin. Soyez informé de ce que fait un vaccin. Et si vous avez des doutes, demandez à un médecin de vous donner les informations correctes. Préparez-vous à l’avance en ayant un analgésique ou des comprimés de paracétamol à la maison afin qu’en cas de fièvre ou de douleur, vous sachiez comment le gérer. «

L’OMS, dans son rapport sur la vaccination contre Covid-19, mentionné: «Les vaccins entraînent notre système immunitaire à reconnaître le virus ciblé et à créer des anticorps pour combattre la maladie sans contracter la maladie elle-même. Après la vaccination, le corps est prêt à combattre le virus s’il y est exposé ultérieurement, prévenant ainsi la maladie. «

