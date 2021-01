WhatsApp a annoncé qu’elle avançait la date d’acceptation de ses nouveaux termes et conditions au 15 mai. La date précédente était le 8 février.

La société dit que cela est dû à toute la confusion et à la désinformation autour de sa dernière mise à jour et qu’elle va utiliser le temps pour éliminer la désinformation sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité sur WhatsApp. Ils iront ensuite progressivement vers les gens pour revoir la politique à leur rythme avant le 15 mai.

Merci à tous ceux qui nous ont contactés. Nous travaillons toujours à contrer toute confusion en communiquant directement avec @WhatsApp utilisateurs. Personne ne verra son compte suspendu ou supprimé le 8 février et nous reculerons nos plans d’affaires jusqu’à après mai – https://t.co/H3DeSS0QfO – Whatsapp whatsapp) 15 janvier 2021

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a commencé à afficher ses nouveaux termes et écran de politique de confidentialité lorsque vous avez lancé l’application. L’écran a demandé aux utilisateurs de cliquer sur Accepter et d’accepter les nouvelles conditions, qui entreront en vigueur le 8 février. Vous pouvez fermer la fenêtre contextuelle, mais vous devrez les accepter si vous souhaitez continuer à utiliser le service après le 8 février.

Cela a provoqué une panique massive parmi les utilisateurs, beaucoup choisissant de passer à Telegram et Signal. Une grande partie était alimentée par la désinformation et l’hystérie, car peu de gens semblaient avoir réellement lu les nouveaux changements de politique.

Comme WhatsApp l’a répété à plusieurs reprises depuis l’annonce de la nouvelle politique, les nouveaux changements affectent uniquement ceux qui interagissent avec les comptes WhatsApp Business sur le service. Ces comptes professionnels peuvent désormais utiliser les services d’hébergement Facebook pour gérer leurs chats WhatsApp, utiliser les fonctionnalités de commerce de marque Facebook telles que les boutiques et afficher une publicité sur Facebook pour envoyer un message à l’entreprise directement sur WhatsApp. Dans chacun de ces cas, Facebook collectera désormais des informations sur vous si vous interagissez avec ces entreprises et leurs publicités, comme si vous cliquez sur n’importe quelle autre publicité sur Facebook.

WhatsApp indique que la nouvelle politique ne change rien à la messagerie des utilisateurs ou à l’appel d’autres utilisateurs ou groupes, car ces termes n’ont pas été modifiés. Vos messages et appels continueront d’être chiffrés et vos messages ne seront pas stockés sur les serveurs de Facebook. Ce n’est pas que WhatsApp ne partage aucune donnée avec Facebook; c’est juste que la quantité de données partagées ne change pas avec cette mise à jour. En gros, si ce n’était pas un problème pour vous avant, ça ne devrait pas être maintenant.

Bien sûr, la plupart des gens ne savent même pas que WhatsApp appartient à Facebook, et encore moins qu’ils partagent des données avec eux, il n’était donc pas surprenant qu’ils aient paniqué lorsque le message contextuel est apparu et a essentiellement dit à tout le monde qu’ils devaient commencer à partager des données avec eux. Facebook ou arrêtez d’utiliser le service. Certaines personnes ont même supposé que leurs comptes seraient supprimés après le 8 février, ce qui, bien sûr, ne se produit pas.

Quoi qu’il en soit, Facebook ne change pas sa politique. La société souligne que les nouveaux changements ne concernent que ceux qui interagissent avec les comptes professionnels et n’ont pas d’impact sur les autres utilisateurs. Il s’agit donc simplement de prolonger la date, en espérant probablement que les gens l’auraient oublié d’ici là et seraient plus disposés à cliquer sur le bouton Accepter.

