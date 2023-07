WhatsApp arrive sur les montres Wear OS comme votre montre Pixel

Nous avons parlé il y a quelques instants des nouvelles expériences d’application à venir sur la gamme Galaxy Watch de Samsung, y compris une application qui vous permettra de prendre la température de vos aliments. Nous avons également mentionné que WhatsApp était censé se libérer de la version bêta et se lancer officiellement sur Wear OS – c’est en effet arrivé.

WhatsApp est là pour ceux qui ont des montres qui ont Wear OS 3. La liste de ces types de montres comprendrait la Google Pixel Watch, la Galaxy Watch 5, la Galaxy Watch 4, la ligne Fossil Gen 6 et la nouvelle TicWatch Pro 5. Si vous possédez l’une de ces montres, ouvrez la boutique Google Play sur votre montre et vous verrez peut-être une bannière supérieure indiquant «WhatsApp est là», comme je l’ai fait sur ma montre Pixel.

L’application est une application de messagerie autonome qui vous permettra de démarrer de nouvelles conversations, d’envoyer et de recevoir des messages texte, d’envoyer et de recevoir des messages vocaux, d’utiliser des emoji et des réponses rapides et de prendre des appels.

Comme je ne suis pas un utilisateur de WhatsApp, je vais devoir compter sur vous pour me dire si c’est génial ou pas.

Lien Google Play: Whatsapp