WhatsApp apporte une nouvelle fonctionnalité de déconnexion pour iOS, l’option de suppression de compte peut être supprimée de l’application

WhatsApp apporte une nouvelle mise à jour qui permettra aux utilisateurs de se déconnecter de l’application sur leurs smartphones. Selon un récent rapport WABetaInfo, WhatsApp supprimera également l’option de suppression du compte, ainsi que la nouvelle fonctionnalité de déconnexion. Les changements ont été repérés dans une version bêta de WhatsApp pour iOS 2.21.30.16 qui permettrait aux utilisateurs de se déconnecter de WhatsApp à partir de différents appareils connectés.

Le rapport WABetaInfo a également publié une vidéo de démonstration qui montre que le bouton « Supprimer le compte » serait remplacé par l’option de se déconnecter sur l’interface des appareils liés de l’application. Le rapport indique également que la version 2.21.30.16 de WhatsApp pour iOS offrira la possibilité de connecter jusqu’à quatre appareils différents à votre compte WhatsApp principal. Cette limite, note la publication, pourrait changer à l’avenir et ce type ne nécessite pas non plus de connexion Internet active sur le périphérique principal.

Cela survient quelques semaines après que WhatsApp a annoncé une nouvelle mise à jour de sécurité pour WhatsApp Web et l’application de bureau. WhatsApp a déclaré qu’il ajoutait une couche de protection supplémentaire lorsque les utilisateurs souhaitent lier leur compte WhatsApp à un ordinateur.

Désormais, afin de lier WhatsApp Web ou Desktop à votre compte WhatsApp, les utilisateurs seront invités à utiliser leur déverrouillage de visage ou d’empreinte digitale sur leurs smartphones, avant de scanner un code QR à partir du smartphone pour relier l’appareil. «Cela limitera les chances qu’un colocataire ou un officier (quand nous en aurons à nouveau) puisse relier des appareils à votre compte WhatsApp sans vous. Cela s’appuie sur nos mesures de sécurité existantes aujourd’hui, qui affichent un avis sur votre téléphone chaque fois qu’une connexion Web / Bureau se produit, et la possibilité de dissocier les appareils de votre téléphone à tout moment », a expliqué WhatsApp dans un communiqué.