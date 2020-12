WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de « paniers » pour permettre aux utilisateurs d’envoyer une liste complète des produits qu’ils souhaitent acheter aux entreprises sur la plate-forme. Les paniers sont similaires à la fonction « ajouter au panier » disponible sur plusieurs plates-formes de commerce électronique qui comprend essentiellement la liste des articles que les utilisateurs souhaitent acheter via une expérience de paiement unifiée. Le mois dernier, WhatsApp avait introduit le bouton Shopping (représenté par l’icône de la vitrine) sur les profils d’entreprise qui permettait aux utilisateurs de consulter les catalogues proposés par eux. Cependant, le bouton d’achat sur WhatsApp n’avait pas le flux de paiement traditionnel, ce qui rendait difficile pour les entreprises de suivre les demandes de renseignements pour chaque commande.

WhatsApp a annoncé le nouveau panier avant la saison des vacances dans l’Ouest. « Cela permettra aux entreprises de suivre plus facilement les demandes de commandes, de gérer les demandes des clients et de conclure des ventes. Les paniers sont parfaits pour faire des achats dans une entreprise où vous achèteriez plusieurs articles », a expliqué la société appartenant à Facebook. Pour utiliser des paniers, ouvrir le chat ou un profil d’entreprise que vous souhaitez commander> Appuyez sur l’icône du bouton d’achat pour accéder à leur catalogue> Appuyez sur le produit que vous aimez> Sélectionnez Ajouter au panier. Une fois que le panier est complet avec plusieurs produits, les utilisateurs peuvent l’envoyer au vendeur sous forme de message WhatsApp. « Une fois envoyé, vous pourrez voir les détails de votre commande en appuyant sur le bouton » VOIR LE PANIER « dans votre fenêtre de discussion avec le vendeur », ajoute WhatsApp.

WhatsApp dit que la fonctionnalité de paniers sera mise en ligne dans le monde entier à partir d’aujourd’hui et devrait bientôt commencer à réfléchir sur les comptes. L’entreprise devra également avoir un catalogue en ligne pour que la fonction de paniers fonctionne. Pendant ce temps, la société affirme que plus de 175 millions de personnes envoient un message chaque jour à un compte WhatsApp Business et que plus de 3 millions de personnes en Inde consultent un catalogue d’entreprise chaque mois.