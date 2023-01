WhatsApp ajoute une fonctionnalité de serveur proxy pour contourner les censeurs Internet

Commentez cette histoire Commenter

WhatsApp, l’application de messagerie populaire appartenant à Meta, a introduit une fonctionnalité pour aider les utilisateurs à contourner les tentatives de perturbation de l’accès à ses services, alors que les gouvernements répressifs du monde entier utilisent de plus en plus les contrôles Internet pour réprimer la dissidence. Le service de messagerie permettra aux utilisateurs de configurer l’application pour accéder à Internet via des serveurs proxy, qui fonctionnent comme des intermédiaires entre les utilisateurs et les services Internet, et peuvent aider à masquer le trafic et à éviter les contrôles. (Les utilisateurs devront rechercher leurs propres serveurs proxy, dont beaucoup sont fournis gratuitement par des bénévoles et des organisations du monde entier.) La société a spécifiquement mentionné l’Iran, qui a lancé une répression brutale de la sécurité – et perturbé l’accès des résidents à WhatsApp et à la plate-forme Meta Instagram – après que des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté en septembre.

WhatsApp, qui est aussi une société sœur de Facebook, n’est pas le premier service à soutenir les internautes vivant sous la censure. Mais son déménagement est important car il s’agit du service de messagerie le plus populaire dans de nombreux pays. Le service affirme avoir plus de 2 milliards d’utilisateurs dans 180 pays.

“Notre souhait pour 2023 est que ces coupures d’Internet ne se produisent jamais”, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu’elle espérait que sa solution aiderait en cas de coupures. WhatsApp également séparément annoncé le lancement de son nouveau long métrage en persan, la langue utilisée en Iran.

Park Hyon-do, un expert de l’Iran à l’Université Sogang de Corée du Sud, a déclaré que faciliter l’accès à WhatsApp pour les Iraniens aiderait les jeunes manifestants avertis sur Internet en rendant les informations plus facilement disponibles et en connectant les personnes partageant des griefs. Il a noté que de tels mouvements reflétaient en grande partie les espoirs de ceux qui vivent à l’extérieur du pays de donner plus d’élan aux manifestations.

WhatsApp a fait référence à un récent rapport des Nations Unies sur les coupures d’Internet qui mentionnait des perturbations au Myanmar (également connu sous le nom de Birmanie) et au Soudan, où les violations des droits et la pauvreté ont déclenché des troubles populaires. Au moins 44 gouvernements ont imposé des pannes d’Internet au cours des cinq années précédant 2022, selon la société de services Internet Surfshark, ajoutant que les régimes se tournaient de plus en plus vers des mesures de censure moins perturbatrices, telles que des contrôles sur des sites Web et des services spécifiques.

Les fournisseurs de serveurs proxy et de réseaux privés virtuels ont l’habitude d’aider les gens à esquiver les contrôles Internet parrainés par l’État. (Les VPN et les serveurs proxy présentent certaines similitudes, mais les premiers chiffrent également les données.) En 2012, lorsque Téhéran a imposé une panne partielle d’Internet, l’utilisation de ces services a considérablement augmenté. L’année dernière, le concurrent de WhatsApp, Signal, qui a été lancé par un défenseur du cryptage et met l’accent sur la confidentialité dans son marketing, a déclaré qu’il soutiendrait les bénévoles dans la mise en place de serveurs proxy pour les Iraniens.

WhatsApp a déclaré que les personnes accédant à son service via des serveurs proxy auraient le même “niveau élevé de confidentialité et de sécurité” que celui fourni aux autres utilisateurs, y compris le cryptage de bout en bout par défaut. Mais il a également été critiqué par les défenseurs de la vie privée pour avoir partagé certaines informations client avec d’autres sociétés Meta. La plate-forme indique qu’elle évalue les demandes des forces de l’ordre non américaines de partager les détails des enregistrements de compte en fonction de la conformité des demandes “avec les normes internationalement reconnues, notamment les droits de l’homme, la régularité de la procédure et l’état de droit”.

Alors que la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vise à aider les habitants des économies en développement à contourner les régimes répressifs, son frère d’entreprise Facebook a une histoire de contrôles de modération faibles qui l’ont rendu vulnérable aux abus et à la désinformation de la part de gouvernements autoritaires et d’autres acteurs malveillants, a rapporté le Washington Post. . Un groupe de réfugiés rohingyas a poursuivi Facebook pour 150 milliards de dollars en 2021, alléguant que son algorithme amplifiait le discours de haine et contribuait à perpétuer les actions génocidaires de la junte militaire au Myanmar.