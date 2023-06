WhatsApp ajoute une capacité de suivi semblable à celle de Twitter avec une nouvelle fonctionnalité de « chaînes » | Actualités scientifiques et techniques

WhatsApp ajoute la capacité de type Twitter de suivre des comptes en dehors de vos contacts personnels.

La nouvelle fonctionnalité se trouvera dans une nouvelle section de l’application appelée « mises à jour », distincte de vos discussions privées existantes, et se comportera de la même manière que les flux d’actualités sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Plutôt que d’avoir à ajouter un contact via leur numéro de téléphone, les utilisateurs pourront rechercher des personnes et des organisations qu’ils aimeraient suivre – y compris des équipes sportives, des responsables gouvernementaux et des comptes dédiés aux loisirs et aux intérêts.

Les propriétaires de pages suivables, appelées « chaînes », pourront également inviter des personnes à se joindre à l’aide de liens directs.

Whatsapp propriétaire Méta a dit Vainqueur de la Premier League Manchester City et l’Organisation mondiale de la santé faisaient partie de ceux qui s’étaient inscrits – et finalement n’importe qui pourra créer sa propre chaîne.

Les publications des chaînes peuvent inclure du texte, des photos, des vidéos et des sondages, et apparaîtront dans le nouvel onglet des mises à jour aux côtés des mises à jour de statut que les gens peuvent déjà publier pour que leurs contacts puissent les voir.

Lorsque vous accédez à une mise à jour de votre flux, les canaux ressemblent beaucoup à un chat WhatsApp normal, mais sans la possibilité de répondre.

Qu’est-il arrivé à la « messagerie privée » ?

Meta a décrit les chaînes comme un « service de diffusion privé », les propriétaires de pages et les abonnés ayant à la fois leur numéro de téléphone et leur photo de profil cachés. Les chaînes peuvent également choisir de ne pas être trouvées via la recherche.

Les mises à jour ne seront stockées sur les serveurs de Meta que pendant 30 jours maximum, après quoi elles disparaîtront.

Cependant, les canaux ne seront pas livrés avec le même cryptage de bout en bout pour lequel les chats de WhatsApp sont connus.

Meta a déclaré que l’objectif des chaînes était d’atteindre un large public, cette garantie de confidentialité particulière – qui empêche toute personne extérieure à un chat d’accéder à ses messages – n’avait pas le même attrait.

Il a déclaré qu’il pourrait envisager d’ajouter un cryptage de bout en bout pour certains canaux dans des cas spécifiques.

« Nous pensons qu’il existe des cas où des canaux cryptés de bout en bout pour un public limité pourraient avoir un sens, comme une organisation à but non lucratif ou de santé, et nous explorons cela comme une option future », a ajouté la société.

Bien qu’une grande partie de la fonctionnalité des canaux puisse sembler similaire aux premiers jours de Facebook et TwitterMeta a également insisté sur le fait que la messagerie privée resterait la « première priorité » de WhatsApp.

La société a déjà révélé qu’elle travaillait sur une nouvelle plate-forme de type Twitter pour les mises à jour textuelles.

Les chaînes seront déployées initialement en Colombie et à Singapour, et arriveront dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni, dans les « mois à venir ».