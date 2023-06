WhatsApp ajoute des canaux où vous pouvez suivre des équipes, des personnes, des groupes

Whatsapp est une application de messagerie avec de grands projets. Jeudi, WhatsApp, propriété de Meta, a annoncé qu’une nouvelle fonctionnalité, WhatsApp Channels, arrive sur le service de messagerie cryptée.

Channels est un « outil de diffusion à sens unique permettant aux administrateurs d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages », a déclaré la société dans un communiqué. Vous pourrez utiliser un répertoire consultable pour sélectionner les chaînes à suivre et choisir de suivre les chaînes de vos équipes sportives préférées, vos passe-temps ou les mises à jour des autorités locales.

Une vidéo promotionnelle appelle les chaînes « un moyen privé de suivre tous les sujets qui vous intéressent », affichant des sujets tels que « conseils de menuiserie », « trafic » et « météo ». Les partenaires du lancement comprendront les équipes de football du FC Barcelone et de Manchester City, ainsi que l’International Rescue Committee et l’Organisation mondiale de la santé.

Un représentant de WhatsApp n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le moment exact où la nouvelle fonctionnalité arrivera, mais la déclaration de l’entreprise indique que les chaînes seront d’abord disponibles en Colombie et à Singapour avant d’arriver dans d’autres pays.

Comment les chaînes fonctionneront sur WhatsApp

Les chaînes apparaîtront sur un nouvel onglet dans WhatsApp intitulé Mises à jour, distinct des discussions régulières. Les administrateurs ne pourront pas ajouter d’abonnés à leurs chaînes, vous ne pouvez donc pas être obligé de recevoir des mises à jour d’aucun groupe.

« Les chaînes aspireront à être le produit de messagerie de diffusion le plus privé disponible et seront dotées des solides protections de la vie privée que les gens attendent de WhatsApp », indique le communiqué de Meta, notant que l’historique des chaînes ne sera disponible que pendant 30 jours, après quoi il disparaîtra automatiquement.

Les numéros de téléphone et les photos de profil des administrateurs de chaîne ne seront pas non plus partagés avec les abonnés, et suivre une chaîne ne révélera pas votre numéro de téléphone à l’administrateur ou aux autres abonnés.

« Nous pensons également qu’il existe une opportunité de soutenir les administrateurs avec un moyen pour eux de créer une entreprise autour de leur chaîne en utilisant nos services de paiement en expansion ainsi que la possibilité de promouvoir certaines chaînes dans le répertoire pour aider à accroître la sensibilisation », indique le communiqué.

