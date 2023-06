WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité intéressante pour envoyer des messages

Jusqu’à présent, vous ne pouvez envoyer que des messages texte et vocaux avec WhatsApp. Mais cela va bientôt changer, car WhatsApp prévoit d’introduire des messages vidéo.

Lors de leur lancement, les messages vidéo peuvent durer au maximum 60 secondes. C’est selon WABetainfo, qui a repéré cette nouvelle fonctionnalité à venir dans les dernières versions bêta de WhatsApp pour Android (Beta 2.23.13.4) et iOS (Beta 23.12.0.71). En fait, le site avait déjà découvert les premiers indices de la nouvelle fonctionnalité dans les versions bêta il y a quelque temps, mais certains bêta-testeurs peuvent désormais essayer les messages vidéo pour la première fois.

WhatsApp déploie la fonctionnalité de messages vidéo sur iOS et Android beta ! Certains utilisateurs qui installent les dernières versions de la version bêta de WhatsApp pour Android et iOS peuvent désormais enregistrer et partager de courts clips vidéo, jusqu’à 60 secondes !https://t.co/mAKM96Ct2C pic.twitter.com/B8I0VNM5N8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 14 juin 2023

Les testeurs bêta peuvent savoir si les messages vidéo sont déjà disponibles pour eux en procédant comme suit. Dans un chat, appuyez sur le bouton du microphone dans la barre de chat. Si l’icône du microphone se transforme en bouton de caméra vidéo, vous pouvez déjà enregistrer des messages vidéo.

Lorsque vous envoyez ou recevez un message vidéo, vous devez l’agrandir en appuyant une fois sur la vidéo si vous souhaitez également écouter le son. Et si vous souhaitez envoyer des messages vidéo, vous devez demander à vos contacts de mettre à jour leur WhatsApp vers la dernière version afin qu’ils puissent recevoir des messages vidéo.

Les messages vidéo sont-ils vraiment nouveaux ?

Les utilisateurs avides de WhatsApp sauront que vous pouvez déjà envoyer une vidéo à vos contacts dans laquelle vous livrez un message. La différence avec les messages vidéo est l’immédiateté : vous appuyez sur le bouton vidéo, enregistrez votre message, relâchez le bouton et envoyez immédiatement votre message. C’est beaucoup plus pratique que d’enregistrer d’abord une vidéo selfie avec l’appareil photo de votre téléphone, puis de l’envoyer plus tard dans WhatsApp. Un tel message vidéo semble beaucoup plus authentique qu’une vidéo « normale ».

Les messages vidéo sont également toujours cryptés de bout en bout. Cependant, notez qu’elles peuvent être visionnées par le destinataire aussi souvent qu’il le souhaite, et rien ne les empêche d’enregistrer la vidéo sur écran, de la sauvegarder en dehors de WhatsApp et de la transmettre à d’autres personnes. C’est quelque chose à considérer si vous pensez que les messages vidéo sont privés. La principale limitation est que les messages vidéo ne peuvent pas être transférés directement dans WhatsApp.

Actuellement, tous les bêta-testeurs ne peuvent pas encore utiliser les messages vidéo. WABetainfo suppose que WhatsApp activera la nouvelle fonctionnalité pour de plus en plus de testeurs dans les semaines à venir, car c’est ainsi que cela fonctionne normalement. La date à laquelle tous les utilisateurs de WhatsApp pourront envoyer des messages vidéo est inconnue.

Cet article a été initialement publié en allemand sur PCWelt.de