WhatsApp a enregistré plus de 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo le soir du Nouvel An dans le monde, battant tous ses records précédents. Selon Facebook, les appels WhatsApp ont également augmenté de 50% par rapport au dernier réveillon du Nouvel An. La croissance des appels vidéo et vocaux est principalement due à la COVID-19[feminine pandémie qui a poussé les gens à rester à l’intérieur, même le 31 décembre 2019, pour assurer leur sécurité et leur éloignement social. En Inde, plusieurs gouvernements d’État ont imposé un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin entre le 31 décembre et le 1er janvier 2021, au milieu des craintes concernant la nouvelle trace de coronavirus .

Facebook, dans un article de blog, partage en outre que plus de 55 millions de diffusions en direct ont eu lieu sur Facebook et Instagram dans le monde à la veille du Nouvel An. Son Messenger a également enregistré un trafic énorme, car les appels vidéo sur la plate-forme ont doublé par rapport au même jour en 2018. Cependant, cette croissance ne concerne que les utilisateurs de Messenger aux États-Unis, alors que ses statistiques mondiales restent floues. L’entreprise affirme qu’avant même la COVID-19[feminine pandémie, le réveillon du Nouvel An a généré les plus gros pics de Facebook en matière de messagerie, de téléchargement de photos et de partage social à minuit à travers le monde. En mars 2020, les premiers jours de la pandémie ont produit des pics de trafic qui éclipseraient à plusieurs reprises ses statistiques du réveillon du Nouvel An, ce qui a duré des mois.

En outre, Caitlin Banford, responsable du programme technique de Facebook, a déclaré que la société avait déployé des améliorations de l’infrastructure pour faire face au trafic croissant d’appels vidéo et vocaux sur WhatsApp et d’autres plates-formes. « Cette année, le réveillon du Nouvel An était très différent et nous avions des équipes d’ingénieurs dans les applications de Facebook, prêtes à prendre en charge n’importe quel problème afin que le monde puisse sonner en 2021 », a déclaré l’exécutif de Facebook.

Facebook peut continuer à remarquer cette augmentation des appels vidéo et vocaux sur WhatsApp et d’autres plates-formes, car la société apporte plus d’assistance via différents canaux. Par exemple, le géant des médias sociaux est censé ajouter une fonction d’appel vidéo pour WhatsApp Web. Cela peut également arriver au client Web d’Instagram, éventuellement.