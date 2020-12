WhatsApp est de loin l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde. Et il a pris une importance encore plus grande au cours de l’année 2020 en devenant la plate-forme de communication par défaut pour le travail, pour retrouver des amis et pour que les familles restent en contact. Il n’est donc pas étonnant que les données WhatsApp suggèrent également un pic d’utilisation significatif. En mars, lorsque le Coronavirus La pandémie a vraiment pris son effet avec les verrouillages et le travail à domicile, les utilisateurs passaient en moyenne plus de 15 milliards de minutes à parler chaque jour sur les appels WhatsApp, bien au-dessus des tendances d’utilisation pré-pandémique. Selon le cabinet d’études Statista, en octobre 2020, WhatsApp comptait 2 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, Facebook Messenger en deuxième place avec 1,3 milliard d’utilisateurs actifs et WeChat en troisième avec 1,2 milliard. L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp.

Disons simplement que WhatsApp a été très actif cette année en termes de déploiement de nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités et mises à jour pour WhatsApp pour Android, WhatsApp pour iPhone et WhatsApp Web. Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur l’application de messagerie instantanée la plus populaire cette année, nous choisissons les cinq fonctionnalités les plus utiles qui se sont démarquées pour diverses raisons: utilité, attrait et unicité.

Paiements WhatsApp: Le dernier grand ajout de l’année doit être l’activation de WhatsApp Payments. Alors que nous nous dirigions vers la fin de 2020, WhatsApp a annoncé que la fonctionnalité WhatsApp Payments est désormais disponible pour jusqu’à 20 millions d’utilisateurs en Inde. La plate-forme WhatsApp appartenant à Facebook a confirmé que les paiements WhatsApp sont désormais en direct avec la State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank, et permettront au système d’interface de paiement unifié (UPI) de la National Payments Corporation of India (NPCI) pour les utilisateurs de faire paiements, transferts d’argent et plus encore. L’annonce a été faite dans le cadre du sommet Facebook Fuel for India en cours. C’est en novembre que WhatsApp Payments a reçu l’autorisation d’activer les paiements pour les utilisateurs en Inde dans l’application WhatsApp.

Mode sombre: Après des mois et des mois de spéculations et une attente impatiente, les utilisateurs de WhatsApp ont enfin accès au mode sombre de l’application. Le déploiement du mode sombre de WhatsApp a eu lieu plus tôt cette année, pour Android ainsi que pour l’iPhone. Une mise à jour récente de WhatsApp a également ajouté de nouveaux fonds d’écran de chat pour le mode sombre de WhatsApp. Finalement, le mode sombre a également été déployé pour WhatsApp sur le bureau, pour en faire un terrain de jeu égal pour tous les utilisateurs. Tout semble mieux en mode sombre, n’est-ce pas?

Messages disparus: La nouvelle fonctionnalité de messages disparus de WhatsApp est désormais disponible pour tous les utilisateurs et vous pourrez envoyer des messages à vos amis et à votre famille, qui disparaîtront automatiquement après une période de 7 jours. Mais pourquoi 7 jours? «Nous commençons par 7 jours car nous pensons que cela offre la tranquillité d’esprit que les conversations ne sont pas permanentes, tout en restant pratique pour que vous n’oublierez pas de quoi vous parliez. La liste de courses ou l’adresse du magasin que vous avez reçue il y a quelques jours sera là pendant que vous en avez besoin, puis disparaîtra quand vous ne l’avez pas », c’est ainsi que WhatsApp le décrit.

Appels vidéo et vocaux du groupe WhatsApp: À une époque où des millions de personnes dans le monde travaillaient à domicile et s’appuyaient fortement sur les messageries instantanées et les applications d’appel vidéo pour travailler et rester en contact avec leurs amis et leur famille, WhatsApp a mis à jour la fonction d’appel de groupe pour inclure 8 participants, au lieu de 4. était la limite plus tôt. WhatsApp a déclaré qu’en mars, lorsque le Coronavirus La pandémie a vraiment commencé, les utilisateurs consacraient en moyenne plus de 15 milliards de minutes à parler chaque jour sur les appels WhatsApp, bien au-dessus des tendances d’utilisation pré-pandémique.

Désactivez les groupes pour toujours: WhatsApp vous permet désormais de couper le son des groupes WhatsApp ennuyeux, irritants et hyperactifs pour toujours. L’option «Toujours» dans les paramètres Muet de chaque groupe remplace désormais l’option 1 an, les autres options étant 8 heures et 1 semaine. L’option est disponible sur WhatsApp pour Android et WhatsApp pour iPhone, et n’a pas de prix.

