« Pour profiter des dernières gloires de l’automne, rendez-vous au bord du lac où sa chaleur a conservé les derniers trésors de la saison. » – Anonyme

Certaines des plus belles couleurs de l’automne ont éclaboussé les érables, les chênes et les bouleaux le long du lac Supérieur la semaine dernière de manière spectaculaire. Ces arbres sont restés remarquablement verts jusqu’à il y a quelques jours et ont maintenant pris feu, s’embrasant dans certains des meilleurs pourpres, oranges et or de la saison.

La migration continue de garder quelques tours dans son sac, en les jetant au bord du lac pour le plus grand plaisir de ceux qui parviennent à les attraper. La semaine dernière, une oie de Ross a fait une rare apparition du côté nord-est de Marquette. Les oies de Ross sont de petites oies, principalement blanches, mesurant seulement 23 à 25 pouces de long. Les colverts mesurent de 20 à 26 pouces de long. Les formes blanches de l’oie ont juste le bout des ailes noires. Il y a un « bleu » forme, comme les deux formes d’oies des neiges, mais les formes bleues de l’oie de Ross, avec un corps sombre, des faces blanches et quelques plumes de queue blanches, bien que frappantes, sont très rares.

Outre la taille, les oies des neiges de Ross se distinguent par l’arrière droit de leur bec et la jonction presque fermée des parties supérieure et inférieure de leur bec. Les oies des neiges ont le dos courbé vers leur bec et une tache noire de sourire ou une zone dégagée perçue lorsque les deux parties du bec se rencontrent.

Les oies de Ross nichent avec les oies des neiges dans plusieurs zones le long de la baie d’Hudson, dans l’extrême nord du Canada et dans une petite zone de l’Alaska. Ils se nourrissent de végétation courte et celui qui est actuellement ici est souvent en compagnie d’un troupeau de bernaches du Canada. Ironiquement, il y en avait un à Marquette au printemps dernier et il passait la plupart de son temps dans le même secteur. Une oie de Ross a été observée sur la rivière Chocolay à Harvey tôt lundi matin, mais on ne savait pas s’il s’agissait du même oiseau.

Dimanche, une autre belle surprise s’est produite dans la région de Marquette, à Dead River, alors qu’une famille de trois cygnes siffleurs a rejoint un couple de cygnes trompettes non loin de Superior, près du boulevard Lakeshore. pont. Les cygnes siffleurs sont également des visiteurs inhabituels de la péninsule supérieure. Des milliers de personnes migrent depuis presque les mêmes régions où les oies de Ross passent l’été, le long de la côte ouest de la baie d’Hudson et dans le nord du Canada, mais aussi sur la côte nord de l’Alaska. Leurs zones d’hivernage sont réparties entre certaines le long de la côte du Pacifique et certaines zones isolées dans les montagnes Rocheuses et la moitié dans la région de la baie de Chesapeake, sur la côte atlantique.

Alors que toute la région des Grands Lacs se trouve sur la voie de migration de ceux qui se dirigent vers l’est, la plupart des cygnes siffleurs migrent à travers la moitié nord du Wisconsin, nombre d’entre eux s’arrêtant sur le fleuve Mississippi. Un nombre limité de personnes traversent l’UP. Seuls quatre ont été dénombrés à Whitefish Point mardi dernier.

Les cygnes siffleurs sont juste un peu plus petits que les cygnes trompettes locaux et les adultes ont une petite tache jaune entre le bec et les yeux. Parce qu’ils se nourrissent rarement dans les bas-fonds où il y a beaucoup de fer dans les sédiments du fond, la plupart sont assez blancs, contrairement aux locaux. Le trio sur la Dead River comprenait deux juvéniles, jeunes de l’année, toujours dans leur plumage gris et leur bec très rose avec juste une touche de noir sur le bout. Les jeunes trompettes ont un bec généralement avec des pointes et des bases noires plus distinctes.

Pour tous les visiteurs actuels, il n’y a aucun moyen de savoir pourquoi ils se sont arrêtés ici et quand ils repartiront. Les conditions météorologiques, la maladie, la faim et les blessures sont quelques-uns des facteurs qui poussent les oiseaux à s’arrêter. Étant donné que presque tous ces oiseaux ne disposent d’aucune sorte d’identification spéciale ou de dispositif de suivi, il est presque impossible de suivre leur progression pendant la migration ou de savoir s’ils atteignent avec succès leur aire d’hivernage.

Un grand nombre de tarins des pins continuent de affluer vers le sud du Canada vers l’UP. Plus de 20 220 ont été dénombrés depuis le début du dénombrement des oiseaux d’eau en août, tous observés à la pointe de la pointe. Les diamants violets sont apparus il y a plusieurs semaines et on en a désormais observé plus de 800. Le 12 octobre, les sizerins flammés ont commencé à dépasser ce point. en commençant par des chiffres à un chiffre les premiers jours, mais en passant à plus de 60 mardi dernier, le même jour, plus de 400 tarins supplémentaires ont été dénombrés. L’une des premières observations de sizerins flammés à Marquette a eu lieu lundi dernier.

Pour ne pas être en reste, 2 400 canards à longue queue ont également été comptés lundi, s’ajoutant au total de 3 550 pour la saison, et ce n’est que le début. L’année dernière, 49 694 ont été recensés à Whitefish Point. Canards rustiques, ils hiverneront dans les parties nord des côtes de l’Atlantique et du Pacifique, dans les Grands Lacs et même dans certaines parties de l’île de Baffin au Canada et dans l’ouest de l’Islande. Étant donné qu’une grande partie des Grands Lacs reçoit de la glace, la pointe sud du lac Michigan est l’un des endroits les plus populaires de la région pour les trouver en hiver. Certains s’arrêteront dans le Lower Harbour à Marquette et pourront y rester jusqu’à ce que les glaces disparaissent. Grands plongeurs, ils peuvent plonger jusqu’à 200 pieds de profondeur à la recherche de mollusques et autres invertébrés.

Il y a encore beaucoup de fruits de sorbier sur les arbres du centre de l’UP et c’est l’endroit où trouver des rouges-gorges en migration tardive. Un certain nombre d’entre eux ont visité régulièrement les arbres de Marquette cette semaine. Il est encore temps d’attraper de superbes oiseaux, et pas encore besoin de raquettes !

Scot Stewart est naturaliste au MooseWood Nature Center, écrivain et photographe.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception