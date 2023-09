Whatcha Wanna Eat est la première halle alimentaire du centre-ville de Détroit remplie d’entreprises appartenant à des minorités | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir RandiahCamille Green Whatcha Wanna Eat Food Hall compte neuf restaurants différents à l’intérieur.

Le nouveau de Détroit Qu’est-ce que tu veux manger est plein à craquer un jeudi après-midi. Des files de gens envahissent les allées et des convives indécis se frayent un chemin, plissant les yeux sur les menus accrochés au mur, gâtés peut-être par trop de choix. Des rangées de gens se tiennent contre les murs recouverts de peintures murales et récupèrent des tranches de gâteau au magasin de confiseries en attendant que leurs assiettes hibachi et leurs tacos soient prêts ailleurs.

Il s’agit de la première halle alimentaire du centre-ville de Détroit, et les neuf entreprises qui s’y trouvent appartiennent à des minorités. Il est situé au 10625 West McNichols Rd., vient d’avoir une grande ouverture le 8 septembre et s’est déjà révélé extrêmement populaire.

Il a fallu deux ans à Bobby et Gena Bailey pour donner vie à la halle alimentaire, mais ils travaillent dans le secteur alimentaire depuis plus de 30 ans, notamment en étant propriétaires du restaurant de pommes de terre trompé Spud Headz, à Détroit. Toutes les entreprises du Whatcha Wanna Eat Food Hall sont soit de nouvelles entreprises pour des entrepreneurs en herbe, soit des food trucks qui disposent enfin d’un espace physique.

Il s’agit de Heavenly Chicken and Waffles, Delectabowl, Your Perfect Blend, Wing Fellas, Crazy Burgers, Poon’s Hibachi Grill, Borderline Tacos, Detroit Wild Pit et Life is Sweetz.

Crazy Burgers sert des hamburgers épais avec des garnitures comme des bâtonnets de mozzarella et Detroit Wild Pit apporte le barbecue. Votre mélange parfait équilibre le tout avec des smoothies, des jus crus et des bols d’açaï.

Le propriétaire de la halle alimentaire, Bobby Bailey, est également propriétaire de Spud Heads, qui se trouve en bas de la rue.

« Il aurait été assez ennuyeux de créer des entreprises déjà établies », explique Bobby. Horaires du métro. « Nous voulions donner quelque chose de nouveau à la ville. Beaucoup de ces cuisiniers, je les appelle « cuisiniers des médias sociaux ». Je les vois poster tout le temps, ils cuisinent chez eux. Ils ont de bonnes idées, mais ils n’ont tout simplement pas de plateforme pour les montrer. Je voulais les mettre dans une cuisine agréée afin qu’ils puissent obtenir de gros contrats de restauration et développer leur activité.

Gena ajoute : « Ouvrir un restaurant coûterait plus de 40 000 $. Certaines personnes n’ont pas ça. Mon mari a donc construit cela et leur a donné la possibilité d’avoir leur propre restaurant sans brique ni mortier.

«Je les regarde et je me vois», dit Bobby à propos des restaurants. « Je cuisine dans l’industrie alimentaire depuis 30 ans maintenant, donc je voulais juste redonner. »

Spud Headz se trouve à McNichols (ou Six Mile comme l’appellent les vrais Detroiters) à environ cinq minutes. Bobby a grandi dans ce quartier et voulait apporter quelque chose de sympa au quartier au lieu d’ouvrir le centre-ville.

« Cette communauté m’a toujours montré de l’amour depuis 20 ans, alors j’ai dit que j’allais le faire ici, là où je sais que les gens l’apprécieront », dit-il. « Quand vous pensez à Six Mile, je veux que vous pensiez à la nourriture. Il y a beaucoup de bons restaurants ici.

Avant de transformer l’espace en halle de restauration, Bobby l’a exploité comme lieu événementiel pendant plus de 20 ans. Lorsque le salon de coiffure d’à côté a fermé ses portes, il a acheté ce bâtiment, a démoli le mur et est allé travailler sur Whatcha Wanna Eat.

Keith Lee, critique culinaire sur TikTok (originaire de Détroit) essayé les plats les plus populaires de chacun des restaurants de Whatcha Wanna Eat lors d’une récente visite. Il a évalué le bol de gaufres – des morceaux d’une gaufre belge moelleuse garnie de crème glacée, de crème fouettée et un filet de caramel – une note de 8,5 sur 10.

Alexis Bailey, la fille des propriétaires qui dirige le magasin de confiseries, n’était pas présente lors de la visite de Lee, mais Gena était présente. Elle ne savait pas qui était le TikToker, mais a été secouée lorsqu’il a laissé un pourboire de 200 $ et 200 $ supplémentaires à payer pour les personnes faisant la queue dans chaque restaurant.

C’est Gena qui a recommandé les bouchées de gaufres à la sœur de Lee, qui a commandé la nourriture afin qu’il puisse rester anonyme.

«Quand elle est revenue, je lui ai dit ‘Hé ma fille, tu es de retour pour en savoir plus !’ et elle dit ‘Je suis là pour t’amener Keith' », dit Gena. «C’était une bénédiction. Il n’était pas obligé de faire ça. Nous sommes très, très, très reconnaissants. Il l’a mis sur Instagram et ça a explosé.

Alexis, diplômée d’une école culinaire qui fabrique elle-même la plupart des friandises, travaille chez Spud Headz avec son père depuis l’âge de 13 ans, mais c’est la première fois qu’elle dirige sa propre entreprise.

Les éléments du menu de Life is Sweetz portent des noms kitsch comme « Shake What Ya Mamma Gave Ya » pour les milkshakes, « You Got Served » pour la crème glacée molle et « Brown Knee » au lieu de brownies.

«Je n’avais même pas réalisé l’impact de cela jusqu’à ce que nous ouvrions et que quelqu’un nous dise que nous étions vraiment la première halle alimentaire du centre-ville, en particulier celle qui appartient entièrement à des minorités. C’est vraiment génial», dit-elle. « Mon père a toujours été un innovateur… Je pense que c’est ce qu’il fait depuis toujours. Je suis tellement fier de mon père.

Une foule de gens attendent leur nourriture chez Poon's Hibachi.

Elle ajoute : « Je suis la seule à avoir quelque chose de sucré dans cet endroit, alors tu dois venir me voir quand tu viens ici. »

Dans son TikTok, Lee a fustigé les médias locaux en disant « qu’il n’y avait pas d’informations ni de médias » lors de l’inauguration officielle de Whatcha Wanna Eat. Gena dit cependant que le couple a choisi de ne pas contacter les médias parce qu’ils voulaient se concentrer sur l’ouverture définitive des portes et l’installation des entreprises après deux ans d’attente.

« Nous étions censés ouvrir auparavant, mais il nous a fallu tellement de temps pour obtenir nos documents, pour effectuer autant d’inspections et pour traiter avec DTE. [Bobby] Il était tellement stressé qu’il n’avait pas le temps de s’adresser aux médias », dit-elle. « Et de toute façon, ce n’était pas son truc le plus important. Il voulait littéralement juste ouvrir les portes.

Le chemin a été long pour les Bailey qui ont financé le lieu entièrement eux-mêmes. Gena dit qu’ils ont seulement demandé l’aide de la ville de Détroit pour réparer le trottoir détruit devant le bâtiment. On leur a dit qu’il y aurait cinq ans d’attente, alors Bobby a embauché quelqu’un pour poser le béton afin qu’ils n’aient pas à attendre longtemps.

« Mais nous y sommes enfin et depuis le 8 septembre, nous n’avons pas connu de journée de ralentissement », affirme-t-elle. « Nous sommes là tous les jours. J’aide ma belle-fille avec Life is Sweetz et mon mari est dans la cuisine avec Detroit Wild Pit. »

Les entreprises ont toutes des baux d’un an avec Whatcha Wanna Eat, et Gena espère qu’elles continueront à prospérer bien au-delà de cela.

Il y a quelques comptoirs et chaises à l’intérieur de la salle de restauration, mais elle convient mieux aux plats à emporter.

« Ma femme et moi nous demandons toujours ce que vous voulez manger, alors ici, nous pouvons simplement aller et venir dans des directions opposées et trouver quelque chose de bon », dit-il.

