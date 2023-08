What We Do in the Shadows Saison 5 : Calendrier de diffusion des épisodes

Ce que nous faisons dans l’ombre est de retour et le ménage dysfonctionnel est revenu à l’essentiel pour la nouvelle saison.

La saison quatre a été un tournant pour les vampires à bien des égards. Nadja a pris un risque considérable et a ouvert la boîte de nuit de ses rêves, inspirée du film Blade : Trinity. Pendant ce temps, Laszlo a décidé de prendre soin du bébé Colin Robinson et a embrassé de tout cœur le rôle de père. Des décisions importantes furent également prises par Nandor, qui choisit d’épouser sa concubine séculaire, désormais revenue dans le monde des vivants.

Comme d’habitude, les plans des vampires ne se sont pas déroulés comme prévu. La boîte de nuit mal gérée a fait faillite, Colin a grandi et a oublié Laszlo, et la femme de Nandor a commencé à l’énerver. De plus, Guillermo, fatigué de sa situation, a décidé de devenir un vampire à ses conditions.

Dans la saison 5, les suceurs de sang de Staten Island tenteront de reconstruire leur existence à partir de zéro et tenteront de vivre l’expérience du divertissement humain. Un scénario essentiel se concentrera sur Guillermo en tant que vampire nouvellement transformé et sur la campagne électorale de Colin, car il semble avoir trouvé un nouveau moyen de vider les gens de leur force vitale.

Si vous voulez savoir quand de nouveaux épisodes sortent et comment les regarder, nous avons tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui vous attend avec la bande-annonce officielle :

Calendrier de sortie de l’épisode What We Do in the Shadows

Aux États-Unis, What We Do in the Shadows peut être regardé sur la chaîne FX – de nouveaux épisodes diffusés tous les jeudis à 22 h HE / PT. La saison 5 est également disponible en streaming sur Hulu – les prix pour cela commencent à partir de 7,99 $ par mois.

Voici le programme de tous les épisodes de la saison 5 en Amérique :

Épisode 1 et 2 : 13 juillet 2023

Épisode 3 : 20 juillet 2023

Épisode 4 : 27 juillet 2023

Épisode 5 : 3 août 2023

Épisode 6 : 10 août 2023

Épisode 7 : 17 août 2023

Épisode 8 : 24 août 2023

Comment regarder What We Do in the Shadows Saison 5 au Royaume-Uni

Malheureusement, la cinquième saison de What We Do in the Shadows n’est pas disponible au Royaume-Uni. Il apparaîtra probablement sur Disney + à l’avenir. Cependant, si vous avez hâte de regarder les nouveaux épisodes maintenant, vous pouvez utiliser un VPN. VPN signifie réseau privé virtuel, et il vous permet de rester anonyme en ligne et de regarder des séries disponibles dans d’autres pays.

Si vous voulez un service fiable, consultez NordVPN, l’une des options les plus populaires et les plus abordables. Nous l’avons utilisé pour créer avec succès un compte chez Hulu.

Sur Disney +, vous pouvez regarder les quatre saisons précédentes de What We Do in the Shadows. Les deuxième et troisième saisons de l’émission sont également disponibles sur BBC iPlayer.