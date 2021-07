La Maison Blanche a publié une vidéo bizarre de l’actrice et chanteuse Olivia Rodrigo lisant des tweets élogieux sur le Dr Anthony Fauci à l’homme lui-même, un moment de « grincer des dents » pour beaucoup.

La vidéo de quatre minutes a été publiée vendredi et fait partie de la stratégie de la Maison Blanche pour promouvoir les vaccins Covid-19 auprès du public.

Fauci et le musicien de « Good 4 U » ont tous deux lu des tweets sur eux-mêmes et les vaccins dans la vidéo, et beaucoup d’entre eux approuvent chaleureusement Fauci, une personne faisant même référence au vaccin comme à l’obtention de leur « Fauci ouchie. »

Un autre tweet lu par Fauci est venu d’un étudiant qui a obtenu un A dans un cours d’immunologie et a déclaré que sa première pensée était : « Le Dr Fauci ne serait-il pas fier de moi ?

D’autres tweets élogieux que Fauci a pu lire sur lui-même comprenaient un fan disant qu’ils rêvaient de l’immunologiste et un autre affirmant qu’ils allumaient des bougies de prière Fauci tous les soirs pendant la pandémie.

Un fan l’a même surnommé leur « #ManCrushMonday. »





Aussi sur rt.com

« C’est anti-science, et c’est anti-moi »: Fauci qualifie la controverse sur les e-mails de « non-sens », dit « d’extrême droite » essayant de le « discréditer »







« Heureux homme, béguin lundi pour ce héros. Merci, Dr Fauci pour tout le travail acharné que vous faites. Nous apprécions votre intelligence, votre honnêteté, votre bravoure et votre compassion. Nous t’aimons, » le tweet lu.

Après lui avoir expliqué #ManCrushMonday, Fauci a simplement dit : « Peu importe ce qu’il faut. »

Les critiques répondant aux éloges de Fauci sur lui-même n’étaient pas aussi gentils avec le médecin controversé.

« Fait vomir » un utilisateur de Twitter a écrit.

C’est pire que le mot moite ou ces vidéos qui éclatent de boutons. – Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 16 juillet 2021

« Il n’y a aucun avantage [though] à la Maison Blanche en utilisant cela comme une opportunité de continuer à pousser «Fauci ouchie» et d’autres trucs de culte de Fauci grincer des dents », Jerry Dunleavy de Washington Examiner a ajouté dans un long fil dynamitant le « vraiment, vraiment pathétique » vidéo.

Je comprends l’idée derrière l’utilisation d’une célébrité pour encourager les Millennials et Zoomers désengagés, hésitants, hésitants, etc. à se faire vacciner. Il n’y a aucun avantage à ce que la Maison Blanche utilise cela comme une opportunité de continuer à pousser « Fauci ouchie » et d’autres trucs cultes de Fauci. https://t.co/1oY9b15pML – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 16 juillet 2021

La vidéo de Fauci a été tournée à la Maison Blanche mercredi lors du voyage de Rodrigo, au cours duquel elle a fait la promotion des vaccins aux côtés du président Joe Biden.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !