WH clarifie le commentaire de Biden sur une députée décédée

Lors d’une allocution, le président a demandé Jackie Walorski, décédée en août

La Maison Blanche a précisé que le président Joe Biden a regardé autour de la salle pour demander la députée Jackie Walorski mercredi parce que “elle était dans son esprit.” Alors que Biden pensait apparemment que Walorski serait à l’événement de la Maison Blanche, elle est décédée dans un accident de voiture le mois dernier.

S’exprimant lors d’une conférence sur l’insécurité alimentaire, Biden a remercié une liste de législateurs qui ont parrainé un projet de loi établissant la conférence. Walorski, un républicain de l’Indiana, était parmi eux.

« Jackie, es-tu là ? » Biden a demandé en scannant la foule. « Où est Jackie ? Je pense qu’elle n’allait pas être ici. il s’est éteint.

Walorski est décédée début août, dans un accident de voiture qui a également tué deux de ses collaborateurs. Au moment de sa mort, Biden a publié une déclaration disant que lui-même et la Première Dame Jill Biden étaient “choqué et attristé” par son décès, et “apprécié son partenariat” comme prévu pour la conférence de mercredi.

Biden était à nouveau gêné : « Membre du Congrès Jackie, êtes-vous ici ? Où est Jacky ? La représentante Jackie Valorsky est décédée dans un accident de voiture en août avec deux de ses assistants. pic.twitter.com/GDbYw4zpGu — Ciao Da Vinci💎 (@siadevinci) 28 septembre 2022

La Maison Blanche a été forcée de limiter les dégâts, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre expliquant aux journalistes plus tard dans la journée que Biden “avait déjà prévu d’accueillir vendredi la famille de la députée à la Maison Blanche”, pour une cérémonie de signature de facture et donc « Elle était dans son esprit. Elle était au cœur des préoccupations du président.

“Mais je pense que la partie déroutante est pourquoi, si elle et la famille sont au premier plan, le président pense-t-il qu’elle vit et dans la pièce?” a demandé un journaliste.

“Je ne trouve pas cela déroutant” Jean-Pierre a répondu, ajoutant que la confusion apparente de Biden était “pas un scénario inhabituel.”

Journaliste: “La partie déroutante est pourquoi, si elle et la famille sont en tête de liste, le président pense-t-il qu’elle vit et dans la pièce?” KJP : “Je ne trouve pas cela déroutant.” Journaliste : “J’ai John Lennon en tête à peu près tous les jours, mais je ne le cherche pas.” pic.twitter.com/VUrXCmpcgl – Prix Greg (@greg_price11) 28 septembre 2022

Les républicains ont affirmé à plusieurs reprises que Biden, qui a 79 ans, connaît un déclin cognitif. Alors que Biden était connu tout au long de sa carrière politique de cinq décennies pour ses dérapages verbaux et ses gaffes, le président a plus récemment lutté lire à partir d’un téléprompteur et devenir visiblement confus lors de plusieurs événements publics.

Selon un sondage réalisé le mois dernier, 59 % des Américains sont “concerné” avec la santé mentale du président Biden, avec 36% disant qu’ils sont “très concerné.”