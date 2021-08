WGC-FedEx St. Jude Invitational : Harris English donne le ton alors que Ian Poulter prend un bon départ | Actualités golfiques

Un retour sur le meilleur de l’action d’un WGC-FedEx St. Jude Invitational à faible score au TPC Southwind à Memphis, Tennessee.

Harris English a réalisé un remarquable birdie pour ouvrir une avance de deux coups après le premier tour du WGC-FedEx St. Jude Invitational.

Le n ° 14 mondial a égalé le tour le plus bas de sa carrière avec un score de moins de 62 au TPC Southwind, le même endroit où il a enregistré son premier titre du PGA Tour en 2013, pour devancer une égalité à quatre pour la deuxième place qui comprend l’Angleterre Ian Poulter.

L’Anglais a réussi un birdie sur cinq de ses six premiers trous – y compris de 25 pieds au deuxième et 30 pieds au sixième – avant de ramasser d’autres coups aux septième et neuvième, le voyant atteindre le virage en 28 et égaler le total de neuf trous le plus bas jamais enregistré. affiché sur le site de Memphis.

Harris English est déjà deux fois vainqueur du PGA Tour en 2021, après avoir remporté à la fois le Sentry Tournament of Champions et le Travelers Championship

Le quadruple vainqueur du PGA Tour n’a pas réussi à se lever et à descendre du sable au dixième et a laissé tomber un autre coup au 12e après avoir raté un cinq pieds pour sauver le par, seulement pour lui de faire un birdie sur trois de ses quatre derniers trous et de récupérer le sommet place tout seul.

« Ce n’était qu’une de ces rondes où je frappais très bien au départ, faisant beaucoup de bons putts et ma vitesse était vraiment bonne », a déclaré English. « Ces greens étaient beaucoup plus rapides que ce que je pratiquais à la maison, alors j’ai fait beaucoup de travail de vitesse et j’ai l’impression que cela a payé aujourd’hui. »

Harris English revient sur les faits saillants de son premier tour 62 au WGC-FedEx St. Jude Invitational, où il a pris une avance de deux coups.

Poulter a lancé depuis le green au huitième – son avant-dernier trou – pour aider à fermer un 64 sans défaut et le mettre à six sous aux côtés de Matthew Wolff, Jim Herman et Carlos Ortiz.

« La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est de jouer du mieux que je peux », a déclaré Poulter. « Je ne suis pas assez haut dans la FedExCup. J’ai deux opportunités cette semaine et le premier événement FedExCup, donc je dois aller de l’avant. Non seulement cela, je dois gagner des points pour l’équipe Ryder Cup. C’est un bon tournoi, un parcours que j’aime bien, alors j’espère pouvoir continuer sur ça. »

Ian Poulter réfléchit au fait qu'il a enregistré son premier tour le plus bas de la saison du PGA Tour et qu'il s'est déplacé à deux coups de la première place du WGC-FedEx St. Jude Invitational.

Bryson DeChambeau, qui a raté les Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif pour Covid-19, est à deux coups du rythme aux côtés de Scottie Scheffler et de l’Australien Marc Leishman, tandis que le duo anglais Tyrrell Hatton et Lee Westwood sont tous deux dans le groupe à trois sous qui contient Justin Thomas .

Paul Casey, Hideki Matsuyama, Patrick Reed et Shane Lowry faisaient partie des concurrents olympiques pour commencer leur semaine avec un 68 de moins de deux, avec le numéro 2 mondial Dustin Johnson et le médaillé d’or olympique Xander Schauffele également parmi les 45 joueurs dans le champ de 66 hommes. pour terminer la journée en cours.

Le nouveau médaillé d'or olympique Xander Schauffele revient sur la réaction positive qu'il a reçue des joueurs et des fans lors du WGC-FedEx St. Jude Invitational.

Seuls quatre joueurs sont plus bas au classement que Rory McIlroy, qui a raté de peu le bronze olympique dimanche, alors que le quadruple champion majeur a lutté pour un premier tour 72.

Les deux seuls birdies de la journée de McIlroy sont survenus sur ses premier et dernier trous, avec deux tentatives hors d’un bunker de fairway menant à un double bogey au sixième et un trois coups roulés à l’intérieur de 20 pieds résultant en un autre tir abandonné au huitième.

