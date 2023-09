WGA et AMPTP concluent un accord de principe

Après des négociations ténuesla WGA semble avoir est finalement parvenu à un accord équitable avec l’AMPTP après près de 140 jours de grève, selon à le journaliste hollywoodien. La grève a débuté le 2 mai 2023 après que la WGA et le Échec de l’AMPTP parvenir à un consensus sur les termes des contrats des écrivains. La plupart des problèmes concernaient les résidus, les chiffres de streaming, la taille des salles de rédaction et les protections de l’IA, le tout au service du menace existentielle auxquels les écrivains sont confrontés alors que les studios ont pris des mesures pour transformer l’écriture d’une carrière en un concert.

Après des rapports de «encourageant» pourparlers entre la WGA et l’AMPTP à la mi-septembre (et cette dernière organisation faisant son «meilleure offre finale» au cours du week-end), il semble que les deux guildes soient parvenues à un accord au milieu de la pression constante des grèves sur les studios et les syndicats, du cycle médiatique continu autour des grèves et du front uni des syndicats à Hollywood. THR rapporte que la WGA a envoyé un courrier électronique aux capitaines de grève dimanche soir, l’informant que l’AMPTP était parvenue à un accord provisoire de trois ans. Au moment de la rédaction de cet article, tous les détails de cet accord n’ont pas encore été divulgués et il doit également être ratifié par les membres de la WGA pour prendre pleinement effet.

Membres de la WGA ont partagé des captures d’écran de l’e-mail sur les réseaux sociaux, dans lesquelles le syndicat qualifie l’accord d’« exceptionnel – avec des gains significatifs et des protections pour les écrivains de tous les secteurs de leurs membres. Ce que nous avons gagné dans ce contrat… est dû à la volonté de ces membres d’exercer leur pouvoir, de démontrer leur solidarité, de marcher côte à côte, d’endurer la douleur et l’incertitude des 146 derniers jours.

Les choses ne sont pas encore tirées d’affaire – il est possible que les membres de la WGA rejettent ce qui est proposé dans l’accord, et nous sommes de retour au point de départ – mais il s’agit du changement d’événement le plus important pour la grève depuis des mois. Nous mettrons à jour cette histoire avec plus de détails au fur et à mesure de leur publication.

La SAG-AFTRA reste en grève.

