WGA est ouvert aux négociations en studio sans la participation de l’AMPTP

Tout au long de la Les grèves hollywoodiennes qui s’est produit cet été, la WGA a été franche en faisant le point sur ses tentatives de négociations avec les studios et l’AMPTP. Ces discussions ne se sont pas vraiment bien déroulées en raison de l’AMPTP aurait ne pas agir de bonne foi ou vouloir seulement en rencontrer (mais pas tous) des revendications de la WGA. Mais alors que la grève des scénaristes en est à son quatrième mois, il semble que les studios aient atteint le point où ils prennent le syndicat au sérieux.

Vendredi, la WGA a envoyé une mise à jour à ses membres affirmant que son comité de négociation s’était entretenu avec des dirigeants de studio individuels (et anonymes). Ces dirigeants seraient apparemment ouverts à des accords traitant des problèmes de la WGA, un dirigeant reconnaissant «qu’ils doivent donner plus que d’habitude pour régler cette négociation», et un autre dirigeant avouant «[needing] une mauvaise affaire. […] Pour chaque problème que nous posons, au moins un directeur de studio nous a dit qu’il pouvait nous satisfaire.

Que les studios soient enfin prêts à vraiment parler n’est pas si surprenant à entendre. Des deux côtés, les grèves frappent fort ; les studios ont tenté de lutter contre la grève en diffusant leurs émissions en streaming câble et support physiquemais Warner Bros. a admis plus tôt cette semaine que les grèves lui coûteraient entre 300 et 500 millions de dollars pour l’année. Sans oublier plusieurs Membres de la WGA ont été plus francs que d’habitude sur la pression économique que les studios leur ont causée en refusant d’accepter un accord. Dans sa lettre, la WGA souligne qu’elle serait totalement ouverte à la conclusion d’accords sans l’implication de l’AMPTP, comme elle l’a fait avec succès avec A24 et Neon au début.

Mais la WGA a insisté sur le fait que si les studios souhaitaient des accords individuels, il appartiendrait aux employés de ces sociétés de les réaliser. Il sait que ses membres ressentent la douleur, mais en fin de compte, des entreprises comme WB et Disney doivent être prêtes à manger plus de corbeau que prévu. « Ils doivent négocier s’ils veulent mettre fin à la grève », a écrit la WGA. « Ils n’aiment peut-être pas cela – ils peuvent essayer de l’obscurcir – mais ils le savent. […] Les entreprises membres de l’AMPTP qui souhaitent un accord équitable avec les écrivains doivent prendre le contrôle du processus AMPTP lui-même ou décider de conclure un accord séparément. À ce stade, une résolution de la grève sera à portée de main.

