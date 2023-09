WGA conclut un accord provisoire pour mettre fin à la grève des écrivains de 146 jours

Après près de 150 jours de piquetage ininterrompu, la Writers Guild of America annonce avoir conclu un accord de principe « exceptionnel » qui mettra fin à la grève des écrivains d’Hollywood.

Variété rapporte que la WGA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision ont finalisé les choses dimanche après cinq jours consécutifs de négociations.

« Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains significatifs et des protections pour les écrivains de tous les secteurs de leurs membres », a écrit le comité de négociation de la WGA dans un courrier électronique, tout en notant que la grève n’est officiellement terminée qu’à la fin de la grève. l’accord est approuvé par le conseil d’administration et les membres de WGA.

Le comité de négociation de la WGA a également rendu hommage dans son courrier électronique aux « frères et sœurs du syndicat » et aux membres pour leur travail inlassable.

« Ce que nous avons gagné dans ce contrat – plus particulièrement tout ce que nous avons gagné depuis le 2 mai – est dû à la volonté de ces membres d’exercer leur pouvoir, de démontrer leur solidarité, de marcher côte à côte, d’endurer la douleur. et l’incertitude des 146 derniers jours », lit-on dans l’e-mail. par variété. « C’est l’effet de levier généré par votre grève, de concert avec le soutien extraordinaire de nos frères et sœurs syndiqués, qui a finalement ramené les entreprises à la table pour conclure un accord. »

On ne sait pas exactement quelles choses « exceptionnelles » sont incluses dans l’accord, mais la WGA se battait pour une variété de choses, notamment pour que les auteurs des émissions de streaming populaires soient rémunérés en fonction de l’audience et pour que des protections soient mises en place pour garantir que l’IA ne puisse pas être utilisé pour écrire ou réécrire des scripts existants. Ces demandes et d’autres ont été refusés, et la grève commença.

Et tandis que la WGA fait la fête, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists poursuit toujours sa grève et attend la reprise de ses négociations respectives.

La SAG-AFTRA a lancé sa propre grève le 14 juillet.

« SAG-AFTRA félicite la WGA d’être parvenue à un accord de principe avec l’AMPTP après 146 jours de force, de résilience et de solidarité incroyables sur les lignes de piquetage. Même si nous sommes impatients d’examiner l’accord de principe de la WGA et de l’AMPTP, nous restons déterminés à atteindre les conditions nécessaires pour nos membres », lit-on. une déclaration officielle de la SAG-AFTRA. « Depuis le jour où la grève de la WGA a commencé, les membres de la SAG-AFTRA se sont tenus aux côtés des écrivains sur les piquets de grève. Nous restons en grève dans notre contrat TV/Théâtre et continuons d’exhorter les PDG des studios et des streamers ainsi que l’AMPTP à revenir à la table et à conclure l’accord équitable que nos membres méritent et exigent.

