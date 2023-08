WGA accuse l’AMPTP de donner la leçon aux grévistes au lieu de négocier

Après une semaine d’allers-retours entre les Guilde des écrivains d’Amérique et le Association des producteurs de cinéma et de télévisionle public a pu voir la dernière offre de l’AMPTP. Cependant, il a été diffusé hier aux métiers de l’industrie. après environ dix jours de push and pull avec la guilde— qui dit que la tactique a été utilisée dans une tentative flagrante de convaincre le public que la WGA est prolonger la grève de manière déraisonnablece qui n’est pas le cas.

Même si la contre-offre offre certaines concessions, le WGA a publié une déclaration déclarant qu’après avoir accepté une offre de se rencontrer de bonne foi lundi, ils ont plutôt eu droit à « une conférence sur la qualité de leur rencontre ». [the AMPTP’s] la seule et unique contre-offre était.

« Mais ce n’était pas une réunion pour conclure un accord. C’était une réunion pour nous faire céder, c’est pourquoi, moins de vingt minutes après la fin de la réunion, l’AMPTP a publié le résumé de ses propositions. [to the press]», » lit-on en partie dans la déclaration. « C’était le plan des entreprises depuis le début – non pas pour négocier, mais pour nous coincer. C’est leur seule stratégie – parier que nous nous retournerons les uns contre les autres.

Évidemment, c’est une merde tactique de négociation même dans le meilleur des cas, surtout donc après près de 115 jours de piquetage. Si l’AMPTP est sérieux, ils peuvent négocier, sans proposer d’ultimatums sur des propositions à moitié cuites. La WGA a déclaré qu’après avoir reçu Après avoir répondu à l’offre et assisté à une conférence, « nous avons expliqué toutes les façons dont les limitations, les failles et les omissions de leur compteur n’ont pas réussi à protéger suffisamment les écrivains des menaces existentielles qui nous ont poussés à frapper en premier lieu ».

En parcourant la proposition, il semble que l’AMPTP ait évoqué une compensation monétaire, mais n’a pas fait assez pour résoudre les problèmes sous-jacents qui prévalent dans l’industrie et qui ont nécessité ce moment sans précédent de solidarité syndicale en premier lieu. . Les exigences minimales de la salle des écrivains ne sont pas prises en compte, la position de « l’intelligence artificielle générée » est faible et la transparence des téléspectateurs liée aux chiffres publiés n’est toujours pas clairement définie. La WGA a annoncé qu’elle publierait une déclaration complète sur les échecs de la contre-offre le 23 août.

« Demain, nous enverrons une description plus détaillée de l’état des négociations », conclut le communiqué de la WGA. « Et nous vous reverrons tous sur les lignes de piquetage et laisserons les entreprises continuer à voir à quoi ressemble la force de travail.

