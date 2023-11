WFT News : Liens vers les nouvelles des commandants de Washington

Liens des commandants

CBS Sports

Le jeune quarterback de Washington a discrètement émergé lors de sa deuxième saison

Cette saison, Howell a fait « le grand saut ». Cela signifie-t-il qu’il a été absolument parfait ou qu’il devrait être dans la course au MVP ? Non, mais il a clairement fait un pas en avant considérable et a régulièrement réussi des lancers que la grande majorité des jeunes quarts ne peuvent tout simplement pas réaliser. Vérifiez comment Howell se situe dans le département Big-Time Throw (BTT) avec ces passeurs, disons, plutôt connus :

Attrayant, n’est-ce pas ? Et Jalen Hurts est le seul autre quart-arrière de ce classement qui n’a pas été sélectionné au premier tour au cours des 10 dernières années.







Bien sûr, les quarts-arrières ne doivent pas être mesurés uniquement par les lancers importants et la vitesse à laquelle ils les génèrent. Mais, avec la prévalence croissante de lancers ouverts faciles et planifiés dans chaque attaque de la NFL, ce sont désormais ces BTT qui jouent un rôle clé dans la séparation des mauvais des bons et des bons des grands au poste de quart-arrière.

En bref, si mon quarterback n’est pas capable de réaliser quelques lancers importants par match, j’aurai probablement besoin d’une sortie presque parfaite de la part de mon coordinateur offensif, de ma ligne offensive, de mes receveurs et de mes porteurs de ballon pour gagner dans la plupart des cas. et surtout contre la concurrence la plus exigeante. C’est une grande demande. Du point de vue du quart-arrière, s’il ne peut pas effectuer ces lancers très difficiles, il devra être chirurgical avec sa précision et son processus comme un tout nouvel ordinateur Mac pour réussir dans la NFL. Une autre grande demande.

Sur la base de ce qu’il a montré jusqu’à présent, je pense que Howell peut être le meilleur quart-arrière du Jour 3 depuis Brady. Ses concurrents pour ce titre sont notamment Cousins ​​et Prescott.

L’Athlétisme (mur payant)

“Vous n’êtes jamais jugé pour les erreurs que vous faites”, a poursuivi Howell. “Vous êtes jugé sur la façon dont vous réagissez à ces erreurs.”

Plusieurs experts sont prêts à discuter, voire à présenter des arguments en faveur, de l’idée selon laquelle Howell fait déjà partie du top 20 des quarts-arrière de la NFL.

C’est en partie dû au fait que la qualité globale est faible. “Je peux facilement trouver 12 QB qui sont pires”, a déclaré un responsable du personnel d’une autre équipe, avant d’offrir plus qu’un compliment détourné. “J’aime la compétition et la ténacité – tous les outils physiques.”

Le seul inconvénient de Gruden quant au classement de Howell est qu’il manque d’informations sur les habitudes de travail et la personnalité des différents quarts-arrières. D’après ce qu’il a vu sur le terrain ? “J’ai vu Sam faire tous les lancers nécessaires pour être un bon quart-arrière dans la Ligue nationale de football”, a-t-il déclaré.

Selon Next Gen Stats, Howell a réalisé les cinq meilleures passes de la NFL avec une probabilité inférieure à 20 pour cent.

Selon l’EPA par tentative cette saison, Howell se classe 17e, deux derrière Russell Wilson des Broncos de Denver et deux devant Derek Carr des Saints de la Nouvelle-Orléans, selon TruMedia. Prenez en compte l’argent – ​​l’accord de Wilson s’élève en moyenne à 49 millions de dollars jusqu’en 2028, celui de Carr à 37,5 millions de dollars jusqu’en 2026 et celui de Howell à un peu plus d’un million de dollars jusqu’en 2025 – et certains préféreraient le starter de Washington.

Commandants.com

Tout comme les problèmes de pression de Washington ne provenaient pas uniquement d’une seule position, on pourrait en dire autant de la nécessité de corriger les problèmes.

À l’avant, les Commanders ont effectué deux changements après leur défaite 14-7 contre les Giants de New York, au cours de laquelle Howell a été limogé six fois. Ils se sont éteints Nick Gates pour Tyler Larsen au centre, et avec Saahdiq Charles étant placé dans la réserve des blessés, Chris Paul s’est mobilisé pour prendre sa place.

Cela peut paraître hyperbolique, mais les ajouts ont entraîné un revirement presque complet. Ni Paul, qui était en compétition avec Charles pour le poste de garde gauche titulaire au camp d’entraînement, ni Larsen n’ont autorisé un limogeage, et ils ajoutent une présence beaucoup plus solide à l’intérieur.

Mais il existe d’autres facteurs qui ont contribué à ce que les commandants accordent une meilleure protection à Howell. Ils ont vu des progrès de la part de l’ailier rapproché et des porteurs de ballon dans le blocage au cours des dernières semaines, ce qui a donné à Howell le temps supplémentaire dont il a besoin pour se débarrasser du ballon.

Il y a aussi l’amélioration de Howell lui-même et les changements dans le plan de jeu à considérer. Au cours des deux dernières semaines, entraîneur-chef adjoint/coordonnateur offensif Eric Bieniémy a mis l’accent sur le fait de retirer le ballon des mains de Howell à un rythme plus rapide avec des chutes plus courtes, des passes rapides et des écrans.

Cela accomplit deux choses : d’une part, cela permet à Howell de transmettre le ballon à ses meneurs de jeu plus efficacement ; et cela donne moins de temps aux passeurs adverses pour faire pression sur lui.

Sports illustrés

Le quart-arrière des Commanders de Washington, Sam Howell, a montré une bonne progression tout au long de la saison, et le coordinateur offensif Eric Bieniemy est satisfait de son souci du détail en attaque.

Concernant ce que Bieniemy a apprécié concernant le développement de Howell, il s’agit avant tout de comprendre les moindres détails de l’offensive.

“Vous savez quoi, Sam est exactement là où il doit être, comme je le dis, chaque semaine”, a déclaré Bieniemy. « Chaque semaine, il grandit avec l’offensive. Il fait un sacré travail de leader. Évidemment, cela a toujours été important pour lui parce qu’il rapporte du travail à la maison et qu’il étudie. C’est un enfant humble et travailleur qui veut juste faire les choses de la bonne manière. Et donc, en ce qui concerne ses lectures préalables et tout, je pense qu’il fait tout simplement un excellent travail en comprenant parfaitement ce qu’il regarde.

Après avoir été un agneau à l’abattoir, comme lors de chacun des sept premiers matchs, il a été limogé au moins quatre fois à chacun. Mais au cours des deux derniers matchs, les choses ont changé au point où Howell n’a été limogé qu’une seule fois contre les Eagles de Philadelphie et trois fois contre les Patriots.

“J’attribue cela au fait que notre équipe d’entraîneurs a fait un excellent travail pour préparer ces gars”, a déclaré Bieniemy. “[Offensive Line Coach] Travelle Wharton et [Run Game Coordinator] Juan Castillo sont deux très bons entraîneurs de la ligne O. En plus de cela, assurez-vous simplement que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Je pense que nos joueurs ont fait un sacré travail pour protéger le quarterback. Et le quarterback a fait un excellent travail pour se débarrasser du football. Donc pour le moment, je pense que nous sommes dans une bonne position maintenant. Nous devons simplement continuer à avancer.

Howell et les Commanders ont montré des progrès cette saison, mais contre les Seahawks en territoire hostile, la confiance retrouvée dans la protection de la ligne offensive sera mise à rude épreuve.

Rapport Bourgogne & Or

Cette saison, Crowder a mis en place l’offensive avec une bonne position sur le terrain à plusieurs reprises avec certains de ses plus gros retours de botté de dégagement. En 9 matchs, Crowder a réalisé 20 retours de botté de dégagement pour 190 yards (90,5 m par retour).

Crowder a vu son rôle s’étendre en attaque avec Curtis Samuel temps manquant. Il a été ciblé 15 fois et a enregistré 13 rec 139 yards 1 TD avec un 10,7 par réception en moyenne.

Crowder a enregistré 4 réceptions pour 23 verges lors de la victoire contre les Patriots et il semble que même avec le retour de Samuel, sa présence dans l’alignement et les cibles se poursuivront.

Les capacités de Crowder dans le match retour et en attaque ont ajouté à sa valeur. Il a montré qu’il pouvait être une cible fiable, dans un groupe coupable de largages opportuns.

On peut dire sans se tromper que Crowder a fait Dax Milné consommable (actuellement en IR) et devrait être ramené en 2024.

Commandants.com

2. Une incapacité à se convertir au troisième essai.

Il ne fait aucun doute que dans n’importe quel match, et en particulier lors d’un match serré, il est impératif pour les équipes de convertir les troisièmes essais. Sans eux, toute chance de marquer est réduite à néant et le rythme dont une équipe a besoin pour se mettre à marquer est rapidement interrompu. Heureusement pour Washington, c’est quelque chose que Seattle a besoin d’aide pour y parvenir.

Lors de la défaite de Seattle contre Baltimore, ils ont eu un taux de conversion de troisième essai de 8,33 %, n’obtenant qu’une seule tentative sur 12 au cours de la semaine 9. Mais ce n’était pas seulement un problème pour eux contre les Ravens, puisqu’ils se classent 30e de la ligue sur leur capacité à exécuter les mises les plus importantes du jeu.

“Nous devons nous convertir lors des troisièmes essais, ce qui concerne tout le monde”, a déclaré l’entraîneur-chef de Seattle, Pete Carroll. «Nous avons été plutôt bien précipités. Ils nous ont précipités et ont bien mélangé leurs affaires. C’était dur comme s’ils l’avaient fait avec tout le monde. Nous devons juste trouver des moyens de réaliser les premiers essais. Je pense que nous étions 1 sur 12 au troisième essai. Vous ne pouvez pas jouer offensivement comme ça et espérer quoi que ce soit. C’est aussi difficile que possible.

Malgré la fiche gagnante de l’équipe de 5-3, ils savent que sans se convertir lors des troisièmes essais, ils donnent aux équipes l’occasion de rester compétitives. Deux des victoires de Seattle se situaient dans la fourchette de six points ou moins.

C’est un signe positif pour Washington, qui a parfois eu du mal à faire sortir les offensives adverses du terrain.

Fil des commandants

Washington 17, Seattle 15 – Semaine 12, 29 novembre 2021

Kendall Fuller a intercepté la passe à deux points de Russell Wilson…