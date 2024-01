WFT News : Liens vers les nouvelles des commandants de Washington

Liens des commandants

L’intérêt n’est pas venu pour l’appelant au cours de ce cycle.

Eric Bieniemy a fait un grand acte de foi l’année dernière en quittant les champions du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, pour les Commanders de Washington. La chance de diriger une attaque dans la NFL et d’acquérir des responsabilités en accord avec les entraîneurs-chefs de la ligue l’a convaincu de franchir le pas. Beaucoup pensaient que ce serait le dernier tremplin vers une promotion tant attendue à l’un des postes les plus élevés.







À en juger par le manque d’intérêt malgré de nombreux postes vacants dans toute la ligue, l’année de Bieniemy à Washington n’a pas été perçue sous le meilleur jour. Et maintenant, ses chances d’être entraîneur-chef pourraient être définitivement perdues.

Bieniemy aurait a frotté certains joueurs dans le mauvais sens avec ses exigences élevées et son approche intransigeante. Il y avait une réticence manifeste à modifier ses méthodes, celles qui ont connu tant de succès tout au long de sa carrière d’entraîneur. Plus important encore, l’offensive des commandants manquait d’équilibre et bégayait – surtout au cours de la seconde moitié de 2023.

La fenêtre d’entraîneur-chef d’Eric Bieniemy se ferme rapidement

Une seule interview est arrivée à la porte de Bieniemy. Il s’agissait d’une réunion de courtoisie des commandants. Rien ne s’est concrétisé alors que l’équipe se concentre sur d’autres cibles, avec le coordinateur offensif des Detroit Lions, Ben Johnson. en forte contestation pour remplacer Ron Rivera.

Reste à savoir ce que l’avenir réserve à ce personnage expérimenté. Il est peu probable qu’il soit retenu si un entraîneur à l’esprit offensif obtient le poste. Le besoin d’un nouveau départ est flagrant, mais Bieniemy pourrait obtenir un autre poste ailleurs en tant que coordinateur ou peut-être même revenir au poste d’entraîneur pour examiner la situation dans la NFL.

C’est amèrement décevant pour Bieniemy et pour ceux qui l’ont farouchement défendu ces dernières années. Beaucoup ont estimé qu’il était durement négligé pour des opportunités lorsque son stock était le plus élevé. Les Chiefs étaient un poids lourd dès son arrivée pour travailler aux côtés d’Andy Reid. Avec le recul, la présence d’un entraîneur-chef aussi charismatique supervisant les schémas offensifs allait à son encontre.

Si Bieniemy ne l’avait pas fait mettre trop de pression sur le quart-arrière partant de première année Sam Howell. S’il avait fait preuve d’une certaine adaptation plutôt que de rester coincé dans ses habitudes. Si les choses s’étaient mieux passées avec les Commandants, les demandes d’entretiens auraient suivi en abondance. Au lieu de cela, c’est un long chemin pour revenir à la considération.

Selon Adam Schefter d’ESPN, les commandants rencontreront Macdonald lundi soir.

Tom Pelissero du NFL Network rapporte que Washington rencontrera également Weaver lundi.

Les commandants devaient déjà se rendre à Détroit mardi pour interviewer le coordinateur offensif des Lions, Ben Johnson. De plus, mardi, le coordinateur défensif des Cowboys, Dan Quinn, aura sa deuxième entrevue avec Washington.

Les commandants interrogeront également à nouveau le coordinateur défensif des Lions, Aaron Glenn, probablement à Détroit, lorsqu’ils rencontreront Johnson.

Washington a déjà interviewé à deux reprises le coordinateur offensif des Texans, Bobby Slowik.

Avec la défaite des Lions et des Ravens dimanche, Washington peut embaucher Johnson, Glenn, Macdonald ou Weaver si l’un des quatre est le choix. Si Détroit ou Baltimore avaient gagné, les Commanders auraient dû attendre la fin du Super Bowl.

La recherche d’entraîneurs de Washington devrait être terminée cette semaine.

Peters a apparemment fait ses devoirs et a ainsi réussi à maintenir son plan de sauvegarde également. Il a déjà interviewé Dan Quinn une fois et prévoit toujours une interview de suivi cette semaine.

Les fans des Commanders ont été presque à l’unisson très fortement opposés à l’idée que Quinn devienne le prochain entraîneur-chef des Bourgogne et Or.

Cependant, en vous mettant à la place de Peters, et si les entretiens avec Johnson et Macdonald conduisaient Peters, dans son propre esprit, à déterminer qu’il préférerait avoir quelqu’un avec une certaine expérience d’entraîneur-chef dans la NFL ?

Eh bien, Quinn a été le DC des Cowboys et des Seahawks. Il a également été entraîneur-chef à Atlanta et a mené les Falcons à un championnat NFC et à une avance de 28-3 contre les Patriots lors du Super Bowl. Peters pourrait également considérer qu’il préférerait avoir Quinn plutôt que de voir Quinn comme le prochain Dallas HC lorsque le contrat avec Mike McCarthy expirera.

L’offensive des Commanders de Washington a parfois connu des difficultés cette saison, mais comment s’est comportée la salle des bouts serrés cette année ?

Le vétéran Logan Thomas a connu une année de rebond en disputant le plus grand nombre de matchs depuis 2020 en commençant 15 sur 16.

Avec Thomas sur le terrain, Howell regardait dans sa direction, et souvent. Thomas terminerait sa huitième saison avec le plus grand nombre de verges sur réception depuis 2020, totalisant 459 verges, ce qui était le quatrième plus élevé en attaque, et récoltant quatre touchés (à égalité pour le plus en attaque). Thomas aurait également 55 réceptions (troisième plus élevé de l’équipe).

John Bates, qui en était à sa troisième année, a capté 19 passes pour 151 verges, les deux étant supérieurs à son total de 2022. Cela semble encore mieux si l’on tient compte du fait que Bates a joué 10 snaps offensifs de moins en 2023.

Au cours de sa saison recrue, Turner n’a capté que deux passes pour 23 verges. Mais cette saison, Turner a réalisé 11 réceptions pour 120 verges et l’a fait après avoir joué 103 snaps offensifs de moins. Ainsi, avec Bates, il a fait plus avec moins.

Note PFF 2022 : 62,9

Note PFF 2023 : 67,6

Peu de joueurs de l’équipe des Washington Commanders 2023 ont joué nettement mieux qu’en 2022, même si l’ancien secondeur du Kentucky a montré des signes prometteurs lors de cette troisième saison NFL dans la NFL avant de subir une blessure mettant fin à la saison. Alors qu’il était un handicap dans le jeu de course lors de sa campagne de recrue, Davis s’est classé 19e parmi les secondeurs en défense contre la course (76,1) en 2023.

Un nom est apparu comme un éventuel Cowboys DC si Dan Quinn part.

Selon Ian Rapoport de NFL Network dimanche… Dallas s’intéresse à Rivera dans cette hypothèse particulière.

« Et si Dan Quinn quittait les Cowboys de Dallas ? En voici une intéressante. Ron Rivera a déjà passé un entretien pour le poste de coordonnateur défensif des Eagles. On me dit que les Cowboys ont un certain intérêt à considérer Rivera comme leur coordinateur défensif si Dan Quinn part. Vous pourriez en fait demander à l’ancien entraîneur des Commanders de devenir le coordinateur défensif des Cowboys.

La défense de Washington était plutôt bonne il y a deux ans, mais pour l’essentiel, la scène a été un peu difficile sous Rivera, ce qui ne lui convient pas étant donné que la défense est sa spécialité.

Pour être juste envers Rivera, les Commanders ont en quelque sorte lancé la saison 2023 à la date limite des échanges en éliminant Montez Sweat et Chase Young. Mais le groupe de Washington est toujours celui que Dak Prescott et Mike McCarthy ont beaucoup exposé au cours des quatre dernières années. Il est difficile d’imaginer comment les Cowboys auraient pu le voir de près et personnellement si souvent et le vouloir comme partie de leur organisation. .

Peut-être que les Cowboys veulent les qualités de leadership de Rivera pour diriger leur défense, l’une des rares choses dans lesquelles il semble être exemplaire. Rivera a construit une culture forte avec les Panthers de la Caroline et a fait ce qu’il pouvait (c’était un travail intimidant) pour guider la franchise de Washington à travers un certain nombre de situations.

Le temps est un cercle plat pour les Cowboys de Dallas.

Depuis des années, voire des décennies maintenant, être fan des Cowboys de Dallas, c’est comme regarder un film étrange. Star Trek épisode, un épisode où les événements continuent de se répéter encore et encore pendant que l’équipage cherche désespérément un moyen de les changer. On se sent piégé au même titre que l’équipe. Chaque année, nous nourrissons nos espoirs, pour ensuite les voir à nouveau anéantis.

J’ai utilisé le terme « purgatoire » dans le titre, car Dallas ne s’est jamais complètement effondré. Ils peuvent avoir trébuché pendant une année où ils ont affiché un très mauvais bilan, mais ils rebondissent au moins vers la médiocrité la saison suivante, et rebondissent généralement plus que cela. La plupart des années, ils sont dans la course aux séries éliminatoires, et au cours de six des dix dernières saisons, ils ont atteint les séries éliminatoires, pour ensuite s’enflammer. Dernièrement, ces accidents sont devenus des accidents spectaculaires. Mais ils continuent de remporter la division ou d’obtenir une offre wild card. Les Cowboys ne sont jamais hors de propos, juste comme on pouvait s’y attendre, doux lorsque les choses se compliquent.

Ils profitent également la plupart des années d’avoir des adversaires faibles en division. Une grande partie de leurs victoires chaque année proviennent de leurs victoires sur les rivaux les plus faibles. Depuis plusieurs années maintenant, tant les Giants de New York que les Commanders de Washington, dans toutes leurs incarnations, ont été des victoires faciles qui complètent le record.

Il y a des raisons pour cela. Jerry Jones semble avoir le don d’embaucher des entraîneurs-chefs qui sont bons, mais pas assez bons. Le dernier mauvais entraîneur-chef de l’équipe était Dave Campo, qui les a menés à trois saisons consécutives de 5 à 11 avant de s’accrocher…