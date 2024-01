WFT News : Liens vers les nouvelles des commandants de Washington

Liens des commandants

Des articles

Roi des sports DC

Peters a signé un contrat de cinq ans avec les commandants. Il commencera immédiatement sa recherche du nouvel entraîneur-chef de l’équipe.







Peters est considéré comme l’un des grands évaluateurs de talents de la NFL. Il a passé les sept saisons précédentes en tant que cadre avec les 49ers de San Francisco. Il a été directeur général adjoint au cours des trois dernières saisons sous la direction du directeur général John Lynch.

Peters était également au front office des Broncos de Denver de 2009 à 2016. Il a commencé sa carrière de cadre avec les New England Patriots en tant que dépisteur après la fin de sa carrière de joueur à l’université de l’UCLA.

Peters a participé aux courses du Super Bowl avec les Patriots, les Broncos et les 49ers. Il était sans doute le candidat le plus recherché pour le cycle d’embauche de directeur général de cette année.

Commandants.com

Les Commanders de Washington ont officiellement embauché le directeur général adjoint des 49ers de San Francisco, Adam Peters, au poste de directeur général après un processus approfondi mais rapide pour trouver une nouvelle voix pour diriger la franchise, a annoncé l’équipe lundi.

“Je suis incroyablement reconnaissant envers Josh Harris et le groupe de propriété des Washington Commanders pour cette opportunité unique”, a déclaré Peters. « Ma famille et moi sommes ravis d’avoir la chance de faire partie de la communauté DMV et avons hâte de nous connecter avec une base de fans aussi légendaire et passionnée des Commanders. Je suis éternellement reconnaissant envers la famille York, John Lynch, Kyle Shanahan et toute l’organisation des 49ers pour cette expérience incroyable. Tout au long de ma carrière dans la NFL, j’ai appris que les organisations qui réussissent commencent par un groupe de propriété solide, prêt à engager les ressources nécessaires pour favoriser une culture de victoire. Nous avons cela ici à Washington et c’est ma responsabilité et mon privilège de mener à bien la mission de former une équipe qui concourra finalement pour le Super Bowl. Je sais à quel point les Commanders comptent pour nos fans, nos propriétaires, les légendes qui ont ouvert la voie à cette franchise et à la NFL. Les travaux commencent maintenant. »

Peters, l’un des dirigeants les plus convoités du marché cette intersaison, reprend une liste de Commanders avec neuf choix au repêchage, y compris la sélection n ° 2 au classement général et certains des espaces de plafond disponibles les plus projetés de la NFL au début de la nouvelle année de la ligue. Il y a également des pièces sur lesquelles construire des deux côtés du ballon, comme le receveur large Terry McLaurin et le porteur de ballon Brian Robinson Jr., ainsi que les plaqués défensifs Jonathan Allen et Daron Payne.

La prochaine étape pour Washington sera d’embaucher un nouvel entraîneur-chef, une recherche qui aurait déjà commencé.

“Lorsque nous nous sommes lancés dans ce processus, notre objectif était de trouver un leader ayant un historique d’excellence et une solide éthique de travail, ainsi qu’une approche innovante et stratégique pour bâtir une organisation de championnat”, Josh Harris, associé directeur des Washington Commanders. , dit. « Le DMV et nos fans méritent une culture et une organisation gagnantes. Adam est un cadre impressionnant qui s’engage à cultiver les talents d’élite, à construire une culture positive et à contribuer à restaurer cette franchise aux plus hauts niveaux. J’ai hâte de travailler avec lui pendant de nombreuses années à venir, surtout alors que nous traversons cette intersaison importante. Je suis également extrêmement reconnaissant du soutien que j’ai reçu de mes partenaires, notamment Mitch Rales, Earvin « Magic » Johnson et David Blitzer, ainsi que des conseillers Bob Myers et Rick Spielman, au cours de ce processus.

Sports NBC

Harris a pris le relais pour l’intersaison, et ce travail a porté ses fruits avec l’embauche de Peters.

Imaginez l’enthousiasme des fans des Commanders, après deux décennies passées à regarder Vinny Cerrato et Bruce Allen gâcher fréquemment des décisions majeures en matière de football avec Snyder et malheureusement pousser son agenda, pour obtenir le meilleur personnel du marché ?

Bien sûr, Jay Gruden a remporté quelques matchs et Rivera a apporté une certaine stabilité à l’équipe, mais les décisions en matière de personnel ont été, au mieux, ternes. La fusée RG3 a fonctionné pendant une saison, et au-delà de cette période et pour une multitude de raisons, ce fut un désastre.

Cela semble juste différent.

D’un paria de la NFL à une destination de la NFL

Le poste à Washington est souhaitable. Il y a environ 75 millions de dollars d’espace de plafond, le choix n ° 2 au prochain repêchage de la NFL et cinq choix dans le top 100 pour accompagner – plus important encore – une propriété professionnelle et compétente.

Peters n’accepterait pas ce poste si Dan Snyder le lui proposait. Peters n’aurait probablement même pas accepté l’interview. Il en a refusé d’autres auparavant et les Chargers et les Raiders le poursuivaient cette intersaison.

En sept mois environ, le groupe Harris a transformé Washington d’un paria de la NFL à une destination de la NFL. C’est remarquable.

ESPN

L’entraîneur-chef

Avantages du travail à Washington : Washington a un nouveau propriétaire réputé pour fournir des ressources et être patient. Les commandants sont dans une bien meilleure position sous Harris qu’ils ne l’étaient sous l’ancien propriétaire Dan Snyder. En outre, ils ont le deuxième choix au repêchage et cinq sélections dans le top 100. De plus, sur la base des premières projections du plafond salarial, ils auront le plus d’espace dans la NFL.

Inconvénients du travail à Washington : Washington doit reconstruire les deux lignes et trouver un quart-arrière. La liste a besoin de travail, ce qu’elle peut aborder dans le projet. Le stade a besoin d’être modernisé et l’équipe y restera encore au moins six ans. Les installations de l’équipe sont petites et, malgré des améliorations récentes, considérées comme obsolètes. Ils pourraient ne pas en construire un nouveau avant plusieurs années.

Dernières informations : Harris a embauché deux dirigeants éminents – l’ancien directeur général des Golden State Warriors, Bob Myers, et l’ancien directeur général des Minnesota Vikings, Rick Spielman – pour aider son groupe de propriété dans la recherche d’un nouveau responsable des opérations de football et d’un entraîneur-chef, ont déclaré les responsables de la franchise à ESPN. Myers, l’architecte de quatre championnats avec les Warriors et actuel analyste ESPN NBA, et Spielman, directeur du front-office de la NFL depuis 30 ans, travailleront avec Harris et ses commanditaires au sein d’un comité consultatif conçu pour remodeler les Commanders. le personnel du front office et des entraîneurs, ont déclaré les responsables de l’équipe à ESPN. — John Keim

Coordinateur défensif

Les Commanders ont renvoyé Del Rio après une défaite de 45-10 contre les Cowboys, ce qui était leur huitième défaite en 10 matchs. Ils avaient espéré que la défense serait une force cohérente, mais au lieu de cela, la défense est devenue un albatros, l’équipe étant la moins bien classée en termes de points accordés. Entraîneur Ron Rivera a pris le relais le jeu défensif pour le reste de la saison.

Sports illustrés

Les Commanders de Washington devraient-ils cibler l’ancien coordinateur offensif adjoint des Texans de Houston, Bobby Slowik, comme prochain entraîneur-chef ?

Bobby Slowik est-il l’ancien assistant des commandants de Washington qui est censé revenir et les conduire à la notoriété ?

Après la victoire dominante 45-14 des Texans de Houston sur les Browns de Cleveland lors de la ronde des Wild Card de l’AFC, Slowik devrait figurer en tête de chaque recherche d’entraîneur pour une équipe avec un poste d’entraîneur-chef vacant. Cleveland avait la défense n°1 en saison régulière, mais n’avait aucune réponse pour Slowik et le phénomène recrue CJ Stroud. Stroud a distingué les Browns, complétant 16 des 21 passes pour 274 verges et trois touchés, tous survenus en première mi-temps.

La performance de Stroud était un autre chapitre de l’une des saisons les plus impressionnantes d’un quart-arrière recrue dans l’histoire de la NFL, et l’homme derrière l’offensive et son développement, Slowik, pourrait être prêt à diriger sa propre équipe la saison prochaine à la suite de leur succès.

Slowik a fait ses armes à Washington en tant qu’assistant défensif de 2011 à 2013 et faisait partie d’une équipe d’entraîneurs de stars sous la direction de l’ancien entraîneur-chef Mike Shanahan….

Slowik est arrivé à San Francisco aux côtés du Le nouveau chef des opérations de football des commandants, Adam Peters. Il a été entraîneur du contrôle qualité défensif de 2017-2018 avant de passer de l’autre côté du ballon en tant qu’assistant offensif en 2019-2020. Il a été le spécialiste du jeu de passes offensives en 2021 et le coordinateur du jeu de passes offensives en 2022.

Salle de cinéma de Bullock (abonnement)

[I]Si les Texans font du match de championnat de l’AFC un grand outsider, quel que soit leur adversaire, Washington ne devrait pas hésiter à faire tout ce qu’il faut pour faire de Slowik son prochain entraîneur-chef et le ramener là où sa carrière d’entraîneur dans la NFL a commencé.

Examiner de plus près Rams DC et le projet qu’il dirige à Los Angeles

Morris est un autre issu de cette célèbre équipe de Washington de 2012 et a travaillé avec Kyle Shanahan à plusieurs reprises. Shanahan lui-même a déclaré récemment que s’il embauchait un entraîneur-chef cette intersaison, Morris serait le gars. Étant donné qu’Adam Peters vient de passer les sept dernières années à San Francisco avec Shanahan, ces mots pourraient bien avoir un poids important.

Sur ce jeu, les Rams montrent deux sécurités profondes avant le snap, ce qui donne à nouveau l’impression qu’il s’agit d’une couverture potentielle en quarts. Cependant, les Rams sont en fait dans Cover 1 Robber, qui est une couverture masculine avec une seule sécurité profonde et ce qu’on appelle une sécurité de voleur. Il s’agit d’une sécurité qui tombe dans le trou dans la zone intermédiaire du terrain et est prête à voler n’importe quel lancer par-dessus le milieu.

Au fur et à mesure que le ballon est cassé et que le jeu se développe, vous pouvez voir comment chaque receveur est récupéré par un défenseur individuel, tandis que les sécurités terminent toutes deux leur rotation. La sécurité qui descend vers la boîte est la…