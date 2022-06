WeWork, Snowflake, United Airlines, Rite Aid et plus

Vue générale du produit phare de WeWork Weihai Road le 12 avril 2018 à Shanghai, en Chine. WeWork, leader mondial des espaces de coworking, va acquérir son concurrent nu Hub basé en Chine pour 400 millions de dollars américains. (Photo de Jackal Pan/Visual China Group via Getty Images)

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux jeudi à midi.

WeWork – Les actions de WeWork ont ​​bondi de plus de 15% après que le Credit Suisse a lancé la couverture de l’action de partage de bureaux avec une note de surperformance et un objectif de prix de 11 $, soit plus du double de son niveau de clôture de mercredi. La société a déclaré que la société était sur le point de bénéficier de son avantage de premier arrivé.

Snowflake – Le fournisseur de données cloud a vu ses actions progresser de 12,4% après que JPMorgan les a fait passer de neutre à surpondéré et a déclaré que la société « atteint un point d’inflexion en termes de génération de flux de trésorerie disponible ». La société a également réitéré son objectif de cours, qui est d’environ 30% par rapport au niveau où le titre a clôturé mercredi.

United Airlines – Les actions ont chuté de 2,4% après que la société a supprimé 12% des vols au départ de Newark dans le but de réduire les retards. United Airlines supprime 50 vols par jour à partir du 1er juillet.

Rite Aid – Les actions de la pharmacie ont bondi de 20% après que la société a annoncé des revenus meilleurs que prévu et une perte trimestrielle plus faible que prévu pour son dernier trimestre.

KB Home – Les actions de KB Home ont bondi de 8,6% après que le constructeur de maisons a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal. KB Home a généré 2,32 dollars de bénéfice par action sur 1,72 milliard de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 2,03 dollars de bénéfice par action sur 1,64 milliard de dollars de revenus. La société a également réaffirmé ses perspectives pour l’exercice 2022.

Revlon – Revlon a glissé de 11,6%, après une séquence de trois jours de victoires consécutives pour le stock de beauté qui a suivi son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 la semaine dernière. Les actions du fabricant de cosmétiques ont plus que quadruplé au cours des trois dernières sessions.

Veeva Systems – Les actions de Veeva Systems, un fournisseur de logiciels basé sur le cloud pour l’industrie des sciences de la vie, ont augmenté de 6,5 % après que Goldman Sachs a lancé la couverture de l’action avec une note d’achat. La société a déclaré que l’entreprise était prête pour le succès grâce à ses fortes marges et à son avance dans les solutions CRM, que Goldman a qualifiées de « fossé concurrentiel ».

Funko – Les actions de Funko, le fabricant de figurines et de bobbleheads en vinyle, ont bondi de 12,7% après que JPMorgan a mis à niveau le stock de neutre à surpondéré et a déclaré que le stock avait augmenté alors même que la croissance économique ralentissait, qualifiant l’industrie du jouet de valeur refuge.

Factset Research Systems – La société de données financières a vu son action augmenter de 8% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son troisième trimestre fiscal. FactSet a déclaré un bénéfice ajusté de 3,67 $ par action sur 489 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu 3,23 dollars de bénéfice par action sur 477 millions de dollars de revenus. FactSet a également déclaré qu’il s’attendait à ce que la croissance se situe dans la partie supérieure des prévisions précédentes pour l’ensemble de l’exercice.

– Jesse Pound et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.