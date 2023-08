WeWork plonge encore de 11% après avoir annoncé un fractionnement inversé des actions 1-40

Nous travaillons la société de partage de bureaux autrefois évaluée à 47 milliards de dollars, a annoncé vendredi qu’elle subirait une division inversée des actions de 1 pour 40 pour essayer d’empêcher la radiation de ses actions.

Les actions ont chuté de 11% après l’annonce, clôturant à 14 cents. Ils se négocient à moins de 1 dollar depuis fin mars et la capitalisation boursière de la société se situe désormais à environ 300 millions de dollars.

« Le Reverse Stock Split est effectué pour rétablir la conformité avec le prix de clôture minimum de 1,00 $ par action requis pour maintenir la cotation continue à la Bourse de New York », a déclaré WeWork dans un dépôt auprès de la SEC.

La division inversée entrera en vigueur après la clôture des marchés le 1er septembre, a indiqué la société. Cette décision ne fera rien pour améliorer les finances ou la valorisation de la société mais, sur la base de la clôture de vendredi, elle porterait le cours de l’action à 5,60 $. Le défaut de maintenir un prix de l’action de 1 $ pendant 30 jours peut déclencher une radiation par le NYSE.

Avec ou sans cours de bourse plus élevé, WeWork est dans une situation désespérée. La semaine dernière, la société a déclaré que ses pertes croissantes et sa trésorerie en baisse « soulèvent un doute substantiel sur notre capacité à poursuivre notre activité ».

WeWork a enregistré une perte nette de 700 millions de dollars au premier semestre de cette année après avoir perdu 2,3 ​​milliards de dollars en 2022. Au 30 juin, il disposait de 205 millions de dollars en espèces et équivalents et d’une liquidité totale de 680 millions de dollars. Elle a une dette à long terme de 2,91 milliards de dollars.

La société a subi l’un des effondrements d’entreprise les plus spectaculaires de l’histoire récente des États-Unis au cours des dernières années. Évaluée il y a cinq ans à 47 milliards de dollars par SoftBank de Masayoshi Son, la société a tenté en vain de devenir publique en 2019. Avec ses activités déjà en difficulté, la pandémie a causé d’autres souffrances car de nombreuses entreprises ont brusquement mis fin à leurs baux, et la crise économique qui a suivi a même conduit plus de clients à fermer leurs portes.

WeWork a été rendu public en 2021 par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Depuis fin 2021, le titre a perdu 98% de sa valeur.

