SoftBank était impatient de rendre WeWork public via une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, une route vers Wall Street qui est devenue de plus en plus populaire ces derniers mois car elle est plus rapide qu’une offre publique conventionnelle. Mercredi, 295 SPAC étaient devenus publics en 2021, recueillant 93 milliards de dollars et battant le record de l’année dernière en quelques mois.

WeWork a déclaré avoir réduit ses coûts depuis l’échec de son offre publique. La société s’attend à ce que ses revenus augmentent dans les années à venir. Il offrait également une prévision haussière du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure souvent flatteuse des flux de trésorerie, mais ne précisait pas quel pourrait être son profit. Dans le passé, il a eu du mal à répondre à des projections élevées. Et il doit essayer d’attirer des locataires à un moment où les marchés de bureaux à New York, Londres, San Francisco et d’autres grandes villes regorgent d’espaces de sous-location bon marché.

La pandémie a vidé les bureaux de WeWork et on ne sait pas quelle sera la demande future pour ses bureaux. De nombreuses personnes se sont habituées à travailler à domicile et certains grands employeurs comme Target et Dropbox ont déclaré qu’ils prévoyaient de renoncer à de grandes parties de leur espace de bureau, car ils s’attendent à ce que moins d’employés viennent chaque jour. D’autres entreprises comme le détaillant REI ont vendu son siège social tous ensemble. WeWork a déclaré vendredi que les adhésions étaient tombées à 476000 l’année dernière, contre 619000 en 2019.

