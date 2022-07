WeTV Reality Show met en lumière le salon grande taille

Il est plus que temps d’embrasser l’inclusivité…

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder au-delà de ce qui est superficiel, nous vous mettons au défi de regarder “Salon de grande taille” et mieux comprendre les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées simplement en essayant de vivre pleinement leur vie.

Une nouvelle émission de téléréalité met en lumière le premier salon de beauté destiné à la clientèle de grande taille

Ce soir, WeTV diffusera sa nouvelle émission “Super Sized Salon”, qui suit le personnel du premier salon de beauté qui s’adresse à la communauté des grandes tailles, Babydoll Beauty Couture, alors qu’ils sont mis à l’épreuve lorsque des défis menacent la mission du salon.

Le propriétaire de Babydoll Beauty Couture, Jamie Lopez, a créé cet espace unique après avoir été victime d’une énorme discrimination dans l’industrie de la beauté pour sa taille plus. Avec Jamie, les femmes qui travaillent ici sont déterminées à faire en sorte que tout le monde soit beau, quelle que soit sa taille – mais avec leurs personnalités fortes et diverses, le drame est toujours au coin de la rue !

Rencontrez le casting de “Super Sized Salon”

La nouvelle série suit la réceptionniste de salon Astra, alias “Funky Chunky”, qui est aimée de tous pour sa personnalité optimiste et édifiante qui aide à maintenir le groupe lorsque les temps deviennent tendus. La spécialiste holistique des soins capillaires “A-Love” aime dur et fait rire n’importe quelle situation, mais parfois son tempérament “boughetto” prend le dessus sur elle. La styliste de mode “007” est l’une des amies les plus proches (et les plus protectrices) de Jamie. La célèbre coiffeuse et maquilleuse, Taj, est la «maman ours» responsable et pondérée du groupe, servant de directrice de salon en second lorsque Jamie n’est pas là. Enfin, la maquilleuse/cils et esthéticienne BB, qui n’a aucun problème à l’appeler comme elle l’entend !

Nous avons un extrait exclusif de l’épisode de ce soir, où 007 se présente pour amener Jamie à voir le salon pour la première fois – mais après avoir récemment retrouvé sa mobilité et à peine quitté son lit au cours des deux dernières années, Jamie n’est pas pas sûr qu’elle sera capable de le faire. Découvrez le clip ci-dessous:

Nous pensons à Jamie et Shannon – cela n’a pas dû être un voyage facile à faire avec les caméras qui tournent!

Composé de sept épisodes d’une heure, “Super Sized Salon” sera présenté en première le vendredi 29 juillet à 22h30 HE / PT sur WE tv. La série sera également diffusée sur ALLBLK tous les mardis après sa diffusion WE tv.

Allez-vous regarder?