WeTV présente ses toutes nouvelles docu-séries Briser la glace ce soir et nous avons un extrait en avant-première pour votre plus grand plaisir !

Briser la glace suit la première équipe de patinage sur glace synchronisée compétitive entièrement diversifiée de collégiennes et lycéennes, dirigée par la championne américaine de patinage artistique Rory Flack, alors qu’elles font face à un entraînement rigoureux sur et hors de la glace, gérant la dynamique de l’équipe, les parents au franc-parler et les rivaux du patinage. L’équipe parviendra-t-elle à surmonter le danger inhérent à la glace et à éviter les blessures? En route vers les championnats nationaux, l’équipe DMV défie les probabilités, brise les barrières et, finalement, Briser la glace!

Dans l’aperçu exclusif du premier épisode de ce soir de Briser la glace, Rory devient émue lorsqu’elle s’ouvre sur le fait d’être la seule patineuse noire à grandir. Le clip présente également un moment entre Rory et Peggy, l’une de ses patineuses, lorsque Peggy quitte la glace sans communiquer.

Découvrez le clip ci-dessous :

Dans le premier épisode diffusé ce soir, jeudi 6 juillet à 21 h HE / 20 h CT, Coach Flack rassemble une équipe de patinage synchronisé compétitive révolutionnaire et totalement diversifiée. La blessure de Saniah sur la glace choque l’équipe, mais l’équipe DMV est prête à relever un défi avec sa première performance à Boston.

Écoutez le premier épisode de Briser la glace à 21h HNE sur WeTV !