Wetherspoons porte un toast à ses premiers bénéfices annuels depuis la pandémie | Actualité économique

JD Wetherspoon a attribué à l’augmentation des ventes et à la réduction des coûts son premier bénéfice annuel depuis la pandémie de COVID.

La chaîne de pubs et d’hôtels, qui opère sur 826 sites au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré un bénéfice avant impôts pour l’exercice clos fin juillet de 42,6 millions de livres sterling.

Cela se compare à une perte d’un peu plus de 30 millions de livres sterling au cours des 12 mois précédents.

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 12,7 % et les ventes totales de 10,6 % à 1,92 milliard de livres sterling. Les ventes de produits alimentaires ont été un facteur majeur de la hausse des revenus, tandis que les ventes de bars ont augmenté de 9 %.

Wetherspoons a déclaré que la dynamique s’était poursuivie depuis la fin de l’exercice avec des ventes, à base comparable, en hausse d’un peu moins de 10 % sur les neuf semaines précédant le 1er octobre.

Son offre de valeur s’est révélée attrayante alors que les budgets continuent d’être comprimés par les effets de la crise du coût de la vie.

Le secteur des pubs et de l’hôtellerie au sens large a traversé une période particulièrement difficile depuis mars 2020, lorsque les restrictions liées au COVID ont contraint les sites à une hibernation temporaire pendant des semaines à plusieurs reprises.

La hausse des coûts des ingrédients et de l’énergie, les augmentations de salaires imposées et la pénurie de personnel font partie des défis auxquels l’industrie est confrontée depuis – avec les effets de la hausse des prix forçant les pubs d’Angleterre et du Pays de Galles à fermer leurs portes.

La crise du coût de la vie s’atténue-t-elle ?



Au total, 13 000 personnes ont été perdues en 2020 et 2021, et 450 autres l’année dernière, selon les données de la British Beer and Pub Association (BBPA).

Les chiffres récents des spécialistes de l’immobilier commercial du Groupe Altus ont montré fermetures en Angleterre et au Pays de Galles fonctionnaient au rythme de deux par jour.

La BBPA a demandé une prolongation de l’allégement des tarifs professionnels, au-delà de l’exercice en cours, afin d’éviter de nouvelles fermetures permanentes.

Le modèle Wetherspoons lui a apporté une protection, mais il a indiqué aux investisseurs qu’il n’y aurait pas de paiement de dividende final.

Les actions ont augmenté de près de 2%.

Charlie Huggins, gestionnaire de portefeuille chez Wealth Club, a déclaré à propos de la performance : « Wetherspoons semble aller dans la bonne direction, après quelques années très difficiles.

« La hausse des coûts de l’énergie et de l’alimentation au cours des 18 derniers mois a posé d’importants problèmes à Wetherspoons et a exercé une pression sur les marges. Cependant, l’inflation semble désormais se modérer, ce qui devrait être de bon augure pour les bénéfices en 2024.

« Malgré cette hausse des coûts, Wetherspoon’s s’est engagé à maintenir des prix bas. Cela contribue à fidéliser ses clients, comme le montre la forte croissance des ventes à données comparables.

« Ces références en termes de valeur sont essentielles et devraient signifier que le groupe est mieux placé que nombre de ses pairs pour faire face à tout ralentissement des dépenses de consommation. »