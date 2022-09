Un pub WETHERSPOONS a été contraint d’évacuer après que les déchets des toilettes ont commencé à fuir à travers le plafond “sur les buveurs en dessous”.

Les convives de The Cricketers à Ipswich, Suffolk, ont été horrifiés lorsque des “eaux usées” se sont déversées d’en haut dans leurs pintes.

Les convives de The Cricketers dans le Suffolk ont ​​​​été évacués après que des “eaux usées” se soient déversées d’en haut Crédit: Service de presse d’East Anglia

Les déchets des toilettes qui s’écoulaient ont conduit le personnel et les clients à fuir l’alcool Crédit: Service de presse d’East Anglia

Le personnel et les clients trempés auraient fui l’alcool populaire alors que du liquide nauséabond a fait irruption devant la maison lundi.

Bien que la société n’ait pas précisé le contenu du liquide, les clients ont suggéré qu’il était bien pire que l’urine, rapporte The Metro.

Le pub a été fermé pendant la nuit avant de rouvrir le lendemain, la direction de Wetherspoon accusant les plombiers sous contrat.

Une femme prétendant avoir été au pub à l’époque a posté sur les réseaux sociaux : “Le plafond s’est littéralement effondré avec du caca humain sur quelqu’un et même le personnel était bâillonné et sortait !”

Un autre a écrit: “Quelqu’un était en train de dîner quand tout à coup il s’est retrouvé couvert de déchets de toilettes lorsque le plafond s’est effondré.”

Les déchets ont été alternativement décrits comme des “eaux usées brutes”, avec plus de témoins disant que l’odeur “putain de sinistre” était si mauvaise qu’ils “ne pouvaient pas la décrire”.

Un porte-parole de JD Wetherspoon a déclaré: “L’incident était un problème isolé causé par l’éclatement d’un tuyau alors que des entrepreneurs étaient sur place pour effectuer des travaux de détartrage de routine planifiés sur la tuyauterie desservant les toilettes du personnel.

“Le problème se limitait à une (ou peut-être deux) tables à l’avant du pub, car les eaux usées s’écoulaient par la fenêtre des toilettes au-dessus.”

Malgré l’accident, le pub a fait la une des journaux pour la dernière fois lorsque ses toilettes ont été officiellement classées parmi les meilleures du Royaume-Uni il y a à peine 10 mois.

Les installations “propres et bien entretenues” ont remporté un prix Platine aux Loo of the Year Awards 2021 à la suite d’un examen élogieux par des inspecteurs infiltrés.