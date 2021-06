Wetherspoons a REFUSÉ de servir une femme de 20 ans et son copain pour des hauts «inappropriés» qui «les faisaient paraître seins nus»

Une JEUNE femme a claqué Wetherspoons après avoir affirmé qu’on lui avait refusé des boissons pour avoir porté un haut « inapproprié » – alors que la Grande-Bretagne baignait dans une chaleur de 28 ° C.

Mollie Wood a été humiliée après qu’un responsable masculin du boozer lui ait dit que son décolleté était « l’équivalent d’un homme torse nu ».

Mollie prétend qu’elle a été expulsée du boozer pour son haut « inapproprié » Crédit : Triangle News

Mollie et sa copine Amy ont été « embarrassées » par l’incident Crédit : Google

Le couple a posté une vidéo sur TikTok expliquant la situation Crédit : Triangle News

La jeune femme de 20 ans a déclaré que le patron du bar – qui avait la trentaine – lui avait dit qu’il avait refusé le service toute la journée à des mecs sans hauts.

Elle a dit qu’elle et sa copine Amy Lee, également âgée de 20 ans, ne seraient pas servies non plus parce qu’elles étaient habillées « inconvenablement ».

Les deux amateurs de pub étaient vêtus de hauts courts à licou noirs, de jupes jusqu’aux chevilles et de baskets alors que le pays connaissait un temps caniculaire.

La technicienne a expliqué comment elle et un ami s’étaient rendus au pub The Back of Beyond à Reading à 20 heures dimanche.

La paire voulait prendre de la nourriture après avoir vu l’Angleterre battre la Croatie 1-0 lors de leur premier match de l’Euro 2020.

Mollie a déclaré qu’elle et Amy avaient été laissées entrer par la videuse où elles ont également vérifié le test et la trace du NHS et ont montré leurs pièces d’identité avant de se rendre dans le jardin.

Mollie dit qu’elle a été autorisée à entrer par une videuse, mais qu’un membre du personnel de sexe masculin lui a ensuite demandé de partir. Crédit : Triangle News

Mollie et Amy ont interrogé le manager sur sa décision de refuser de les servir Crédit : Triangle News

Mollie, qui vit à Reading, a expliqué: «Nous avons parcouru la moitié du pub lorsqu’un directeur masculin nous a crié d’arrêter.

« Il a dit ‘Tu ne peux pas entrer ici, tu es habillé de manière vraiment inappropriée et ce n’est pas convenable. Tu ne peux pas porter un haut comme ça’. »

Mais lorsque Mollie lui a demandé pourquoi ses vêtements étaient « inappropriés », il lui a dit que c’était « parce que c’est comme si un homme était aux seins nus et que nous avons chassé des hommes aux seins nus toute la journée ».

Mollie a expliqué comment elle et Amy ont interrogé le directeur des affaires sur le code vestimentaire, mais n’ont pas pu obtenir de réponse directe quant à savoir s’il y en avait un.

Le couple a ensuite effectué des recherches en ligne et n’a rien trouvé qui indiquait un code vestimentaire pour la chaîne de pub.

Elle a affirmé qu’elle avait également été servie dans le même pub plus tôt dans la semaine, portant exactement le même haut.

Mollie a ajouté : « J’étais vraiment embarrassée. Nous étions allés dans quatre pubs plus tôt dans la journée et on ne nous a jamais refusé l’entrée.

«Je lui ai dit à quel point c’était sexiste de me comparer à un homme aux seins nus. Je portais un haut. Je n’étais pas seins nus.

Mollie a dit qu’elle avait quitté le pub en se sentant totalement embarrassée.

Une fois que le couple se fut calmé loin du pub, ils décidèrent tous les deux de rentrer et de se plaindre de la façon dont ils avaient été traités.

Mais quand ils sont arrivés et ont déposé une plainte, Mollie a déclaré qu’elle avait été accueillie avec plus de commentaires et d’impolitesse.

Elle a déclaré: « Il tenait l’arête de son nez et soufflait, et il nous a tourné le dos quand nous en parlions. »

Elle a fustigé la décision, affirmant qu’elle avait une « poitrine plus large » Crédit : Triangle News

Lorsque le couple s’est plaint, il a estimé que le manager était impoli Crédit : Triangle News

Mollie a déclaré qu’elle avait quitté le pub en se sentant totalement embarrassée et sous le choc du sexisme flagrant. Crédit : Triangle News

Mollie a expliqué comment ils ont également demandé à la videuse pourquoi elle les avait laissés entrer s’ils étaient habillés de manière « inappropriée », mais n’a pas obtenu de réponse directe non plus.

Elle a ajouté : « J’ai une poitrine plus large. Même si je portais un col roulé, vous verriez toujours une forme très visible.

« Mes seins vont toujours apparaître parce que je les ai et je ne peux rien y faire. »

Mollie a déclaré qu’elle était encore plus choquée après avoir partagé la vidéo sur TikTok et reçu une avalanche de commentaires de femmes disant qu’elles avaient vécu des choses similaires dans la chaîne de pub bien-aimée.

Un commentaire choquant prétend même que la vidéo de Mollie a été publiée dans un groupe Facebook du personnel et a été inondée de commentaires «à l’envers».

Le Sun a contacté Wetherspoons pour un commentaire.