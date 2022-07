“Westworld”: un guide simple sur ce qui se passe avant la saison 4

Avez-vous commencé le nouvelle saison de HBO Westworld et vous n’avez aucune idée de ce que fait chaque personnage ? Qu’est-ce qu’ils recherchent ? Cela n’aide pas que le personnage principal précédent – ​​Dolores (Evan Rachel Wood) – semble maintenant être une personne complètement différente. Un humain, pas un hôte du tristement célèbre parc à thème Westworld.

Au moins une partie de cela peut s’expliquer par la fin de la saison 3. Plongeons-nous dans tout ce qui s’est passé et remettons-nous en ligne.

Lire la suite: Récapitulatif de la première de la saison 4 de Westworld: Teddy revient

HBO



Caleb (Aaron Paul) rejoint le casting

La troisième saison nous a présenté Caleb Nichols (Aaron Paul de Breaking Bad), un vétéran de la guerre hanté par le souvenir d’avoir perdu son ami Francis au combat. Dans l’épisode 1, nous avons appris qu’il est un ouvrier du bâtiment et un criminel de bas niveau qui accepte des emplois via une application. Lorsqu’il a rencontré Dolores, il l’a rejointe dans sa mission.

Finalement, nous avons découvert que Caleb est considéré comme une « valeur aberrante » par une machine appelée Salomon et son successeur, Roboam. En raison de ce statut, il a suivi une thérapie de reconditionnement, un “traitement” qui a altéré ses souvenirs. Cela a été “efficace”, selon Salomon, et Caleb a été autorisé à réintégrer la société. Tout le monde n’a pas eu autant de chance (plus à ce sujet dans la section “pods”).

Il est révélé que Caleb et Francis (joué par le rappeur Kid Cudi) ont tous deux survécu à la guerre et que Caleb est celui qui a tué Francis. Salomon a offert à chacun d’eux de l’argent pour éliminer l’autre, et Francis s’est retourné contre Caleb, forçant Caleb à lui tirer dessus. Une autre tournure est que l’application criminelle, Rico, a été créée pour que les valeurs aberrantes comme Caleb rassemblent d’autres valeurs aberrantes.

HBO



Maeve et Caleb travaillent ensemble

Maeve a fait équipe à contrecœur avec un nouveau personnage nommé Engerraund Serac dans la saison 3 après que Serac lui ait dit que la clé du Sublime – où la fille de Maeve existe – est dans l’esprit de Dolores. Serac est un milliardaire qui a créé Roboam avec son frère, Jean Mi, et est venu servir de porte-parole à Roboam. Serac et Roboam voulaient le trésor de données sur les invités collectées par Delos Incorporated, et ils pensaient que la clé était également dans l’esprit de Dolores.

Dans la finale de la saison 3, Maeve a changé de camp à un moment crucial et a aidé Dolores et Caleb. Elle a dit qu’elle avait compris pourquoi Dolores avait “choisi” Caleb pour l’aider – non pas à cause de sa capacité de violence, mais à cause de sa capacité à choisir. Dolores a laissé à Caleb le soin de décider de l’avenir. Il a dit à Roboam “d’exécuter la commande finale” – mettant en jeu une nouvelle stratégie que Salomon lui avait donnée – et a provoqué l’apocalypse. Plus de détails sur ce grand déménagement ci-dessous.

HBO



Dolores n’est plus-es. Eh bien, peut-être

Dans la finale de la saison 3, Roboam a détruit les souvenirs de Delores dans le but de trouver la clé des données susmentionnées de Delos. Ce n’était pas là. Il semble bien que Dolores, telle que nous la connaissons, soit partie pour de bon, mais avec ce spectacle, je n’exclus aucune possibilité.

‘Charlotte Hale’ construit des hôtes



Ce n’est pas la fin pour ce doublon de Dolores. La saison 3 a confirmé que Dolores avait fait des copies d’elle-même (le “moi” qui existe dans son carillon, ou unité de contrôle) et les avait collées dans les corps de Charlotte, Musashi, Martin et Lawrence. La pseudo-Charlotte a aidé Dolores en se faisant passer pour Hale, mais elle a finalement été découverte, et cela lui a coûté. La dernière fois que nous avons vu la nouvelle Charlotte, c’était dans la scène post-crédit de la finale, lorsqu’elle a été rejointe par une version hôte de William et semblait construire plus d’hôtes.

HBO



L’hôte William a remplacé William

La saison 3 était un doozy pour William. Il a eu des hallucinations de la fille qu’il a assassinée, a été trompé par la nouvelle version de Charlotte et a enduré une thérapie futuriste non conventionnelle. Quand il est sorti de tout cela, William a déclaré que son “péché originel” était de construire des hôtes, et qu’il allait tous les anéantir. Cependant, dans la scène post-crédit de la finale, William a été mortellement blessé par une autre version de lui-même – celle qui répond à la fausse Charlotte.

Un tas d’humains sont toujours dans ces cosses étranges

Solomon a révélé dans l’épisode 7 que le traitement administré à Caleb ne fonctionne que sur une personne sur 10. Alors qu’arrive-t-il à tous les autres ? Apparemment, ils sont endormis dans des pods, où ils “ne sont même pas autorisés à vivre ou à mourir”, comme l’a dit Caleb. Dans l’épisode 7, nous avons vu ce qui ressemble à des centaines de conteneurs étranges, gris et à taille humaine.

Caleb a inauguré… l’apocalypse

Revenons donc à toute cette histoire d’apocalypse. Lorsque Caleb a fait son dernier geste lors de la finale de la saison 3, il a dit qu’il le faisait pour donner au monde le choix, comme Dolores l’a fait pour lui. L’émission passe à Bernard, qui a mis en lumière les intentions de Dolores et les conséquences du déménagement de Caleb : “Elle n’essayait pas d’exterminer la race humaine. Elle essayait de la sauver”, a déclaré Bernard. “Ce qui est sur le point d’arriver allait toujours arriver. Serac et son frère le retenaient. L’humanité n’a jamais compté avec ses propres péchés.” Il a ajouté: “Notre monde a dû brûler avant que nous puissions être libres.”

Donc, le compte est maintenant. Stubbs, qui était avec Bernard dans cette scène, l’a appelée l’apocalypse, et Bernard ne l’a pas corrigé. À la fin de la finale (avant le post-générique), on voit Caleb et Maeve regardant des gratte-ciel secoués par des explosions.

HBO



Bernard se dirige vers le Sublime

Bernard, et non Delores, a la clé du Sublime, la place occupée par des hôtes dont la fille de Maeve. Dans la finale de la saison 3, Bernard l’a utilisé, annonçant qu’il cherchait une réponse à ce qui vient après la fin du monde.

On verra peut-être le frère d’Engerraund Serac, Jean Mi dans la saison 4

Nous avons vu Jean Mi dans les flashbacks de la saison 3, et cela sous-entend qu’il était assis dans l’un des modules que nous avons vus dans l’avant-dernier épisode. Dans la finale de la saison 3, Engerraund a essentiellement admis qu’il avait cogné (pod-ded?) Son frère, sous les instructions de Roboam. Peut-être le reverrons-nous lorsque le spectacle abordera à nouveau ces capsules effrayantes?