‘Westworld’ Saison 4, Récapitulatif de l’épisode 6: ‘Fidelity’

L’épisode Westworld de dimanche – le sixième de la saison – suit Caleb et le rebelle intelligent, méfiant et grossier connu sous le nom de “C”.

Nous avons vu ces personnages pour la dernière fois dans l’épisode 4, l’épisode qui fait tourner la tête qui a attrapé Maeve et Caleb (maintenant un hôte) jusqu’à la chronologie que Bernard et Stubbs ont voyagé cette saison. Nous avons également appris que C est la version adulte de la fille bien-aimée de Caleb, Frankie.

Dans le dernier épisode, C élimine un imposteur planté par Chalores, et Caleb pointe des mots acérés vers l’hôte en chef. Pourtant, il semble que les bons gars aient défriché très peu de terrain pour renverser l’empire maléfique de Chalores. (Elle commande toujours une ville entière d’humains et domine des hôtes comme William.) Étant donné que Caleb est enfermé dans un cauchemar éveillé, il semble que ce sera à C, Maeve, Bernard (et peut-être Christina?) faire quelque chose à ce sujet.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur l’épisode 6. Il ne reste que deux épisodes dans la saison… Je regarde nerveusement le sablier.

L’histoire de J

Compte tenu de tous les changements de chronologie, il a fallu une minute à mon cerveau pour s’adapter à la scène d’ouverture de cette semaine. Ah, c’est le vrai Frankie, pas le faux. C’est un flash-back, d’accord.

Le spectacle s’ouvre sur un adolescent assis près d’une aire de jeux sur un banc. Le jeune Frankie s’approche et le conduit à Uwade, la femme de Caleb. Il est révélé que l’adolescent est la jeune version de J et que son frère a disparu. Uwade dit que rien ne peut être fait pour son frère – une valeur aberrante prise par l’équipage de Chalores. Elle et Frankie sont là donc J ne subit pas le même sort. (La semaine dernière, Chalores a expliqué que sa manipulation du son ne fonctionnait pas sur certains humains. Elle n’est pas surprise qu’il y ait des “détériorations dans la récolte”, mais cela cause de gros problèmes aux hôtes.) Certains hôtes de drones se présentent et le groupe s’échappe de justesse, moins un des alliés d’Uwade, qui se fait prendre.

John Johnson/HBO



Chalores cherche des réponses

Chalores est toujours à la recherche d’une réponse à son problème d’hôte/de valeur aberrante – près de 40 hôtes se sont suicidés après avoir interagi avec des valeurs aberrantes, et le risque pour son peuple continue. Chalores est le surnom de Charlotte Hale. Dans le passé, Dolores a fait des copies d’elle-même – le “moi” qui existe dans sa perle – et en a mis une dans une version hôte de Hale.

Chalores demande à Caleb (une version hôte de lui) comment les valeurs aberrantes obligent les hôtes à se suicider. Elle évoque une scène dans l’épisode 4, lorsque l’humain Caleb combat son parasite, lui disant qu’il “avait quelque chose” qu’elle n’avait pas. Chalores veut savoir ce qui lui a permis de lui résister, et Caleb n’y renoncera pas.

Un Chalores frustré part, mais pas avant d’avoir dit à Caleb que Frankie est vivant. Elle lui dit également qu’il est dans un corps hôte “temporaire” qui ne durera pas beaucoup plus longtemps.

Redémarrage de Maeve

La dernière fois que nous avons vu Bernard et C / Frankie, ils venaient de sortir du désert une Maeve à l’air délabré. Dans l’épisode 6, Bernard et C se rendent au parc à thème des années 20 pour la faire revivre. (C’est abandonné, loin de l’endroit animé que Maeve et Caleb occupaient il y a deux décennies.) Bernard commence à fouiller dans le parc à la recherche de “fournitures” pour remettre Maeve en marche, et C, qui n’a pas encore compris son identité. en tant qu’hôte, devient suspect.

John Johnson/HBO



Bernard dit que le temps passé par Maeve dans le sol a corrompu son unité de contrôle. Il en extrait un autre de la tête d’un hôte au hasard. Bernard révèle à C que Chalores avait besoin de comprendre les esprits humains, alors elle a recueilli des données auprès des personnes qui ont visité le parc. Mais au lieu de utiliser des chapeaux de cow-boy comme Delos l’a fait, elle utilisait… des scanners cachés derrière des miroirs ? C’est ce qu’il me semble, du moins. Bernard dit que les miroirs ont fonctionné parce qu’ils ont joué sur l’impulsion humaine la plus basse : la vanité.

Bernard ouvre un miroir et dit à C de jeter un coup d’œil, et une machine la scanne. Il prend quelque chose qui ressemble à une puce de la machine et le colle dans un appareil qu’il tient. C demande ce qu’il fait, et il dit que ce qu’il a saisi aidera à accélérer le transfert de données de Maeve. (Hmm, cela semble un peu suspect.) Pour le transfert proprement dit, un cordon relie l’unité de contrôle de Maeve et l’unité de contrôle de l’hôte aléatoire. Anticipant le retour des amis de C, Bernard cache l’unité de contrôle de Maeve dans un piano.

Un imposteur dans ‘la cause’

Plus tôt, pendant la conversation tendue de Chalores avec Caleb, elle lui dit qu’elle a envoyé un “visiteur” sur le chemin de Frankie. Mon esprit s’est immédiatement dirigé vers le deux crétins que Bernard a sortis au resto quelques épisodes en arrière. Mais au fur et à mesure que l’épisode se poursuit, il devient clair qu’elle a autre chose en préparation.

Lorsque les alliés de C reviennent, ils disent à C qu’ils soupçonnent qu’un espion se trouve parmi eux. Sans avertissement, C tire soudainement sur Bernard, l’identifiant comme la “taupe”. Elle dit que “le parc a été conçu pour collecter des données auprès des clients”, et Bernard essaie de tous les copier. Stubbs est perplexe. La seule chose que dit Bernard pour sa défense, c’est “c’est compliqué”. Que pouvait-il avoir dans sa manche ?

Un peu plus tard, un Bernard retenu dit à C qu’un de ses amis n’est pas celui qu’il prétend être. “Votre équipe est allée au cœur de la ville de Hale, mais l’un d’eux n’est pas revenu”, dit-il. Les capacités prophétiques de Bernard ne sont pas en mesure de révéler qui est l’imposteur.

C enferme sa petite amie, Odina, dans une pièce, incapable de dire si elle est l’hôte caché. Mais il s’avère que J. C réalise la vérité quand “J” lui dit qu’elle est comme une sœur pour lui. Au début de l’épisode 6, lorsque C/Frankie apparaît enfant, elle tente de contacter Caleb par radio. J est également dans la pièce et entend Frankie dire à son père qu’elle a toujours voulu un frère. Teen J, visiblement toujours blessé par la nouvelle de son propre frère, rejette le terme.

C tire sur la version hôte de J, mais cela ne suffit pas pour le faire tomber. L’hôte J la presse de lui dire où se trouve l’unité de contrôle de Maeve. Elle lui dit qu’elle l’a caché… derrière lui. Il se retourne et nous voyons Maeve – réanimée – le poignarder à la tête.

John Johnson/HBO



Westworld augmente l’horreur

Alors que Bernard et C sont occupés à ramener Maeve/repérer des ennemis camouflés dans le désert, Caleb joue dans un film d’horreur. Lorsque Chalores laisse Caleb dans sa cellule, les choses deviennent sombres. Nous voyons plus de versions hôtes de Caleb sont enfermées dans les cellules autour de lui. Un Caleb a d’horribles marques sur son visage, qui semblent être le résultat d’un séjour trop long dans un corps hôte en décomposition.

Caleb regarde à l’intérieur d’un sablier dans sa cellule et trouve un petit objet métallique. Il appuie dessus, et cela expose une aiguille qui le pique. Les choses commencent à devenir floues. La prochaine chose que Caleb sait, un hôte de drone a décidé d’incendier la pièce avec lui toujours à l’intérieur. Caleb tire un évent sur le sol jusqu’à ce qu’il s’ouvre. (Une petite flèche gravée dessus lui indique dans quel sens la tirer.) Il atterrit dans une fosse de cendres… qu’il semble enregistrer comme provenant des corps d’autres Calebs.

A partir de là, le cauchemar continue. Caleb affronte un hôte de drone, le poignardant finalement assez méchamment à la tête. Après une traînée d’empreintes de mains sanglantes – vraisemblablement laissées par un autre hôte Calebs qui a bravé une évasion – il rampe dans un évent de plafond. Alors les choses deviennent vraiment horrible. Caleb atteint la fin du labyrinthe de ventilation et constate qu’il y a une chute brutale à l’étage inférieur. Deux Calebs gisaient morts sur le sol sous lui. (Sheesh, Westworld, ce sont des trucs assez malades.) Il y a un Caleb toujours dans l’évent avec lui, accroché à la vie, et il dit à l’hôte principal Caleb d’utiliser son corps pour amortir la chute. Caleb le fait et survit au saut. Il trébuche alors sur un toit.

Fins violentes

Utilisant une technologie sur le toit, Caleb laisse un message à Frankie. Il lui dit que “ça doit être elle” (cela me semble être une préfiguration sérieuse). Nous voyons que C / Frankie a entendu un peu le message et sait que son père est vivant (enfin, du moins dans une certaine mesure). Chalores apparaît et dit à Caleb qu’elle a façonné sa récente expérience déchirante, plantant l’aiguille pour qu’il ait un “peu d’espoir” et montre peut-être ses cartes. Mais elle n’a pas retenu grand-chose du message de Caleb à Frankie.

Caleb tire des flèches verbales sur Chalores, lui disant avec une respiration difficile que ses hôtes préfèrent mourir plutôt que de vivre dans son monde. “Ils ne sont pas infectés”, dit-il. “Ils essaient juste de s’éloigner de toi.” Cela touche un nerf avec Chalores, qui se brise le cou avec colère.

C comme Cookie…

Lorsque Caleb laisse son message à Frankie, il commence par son surnom, Cookie. Serait-ce la raison pour laquelle le rebelle passe par C?

Pensées parasites

Après avoir vu Uwade en rebelle lors d’un flashback, on apprend par C/Frankie qu’elle est tombée très malade. Cela, couplé à son absence dans la chronologie de Frankie adulte, semble suggérer qu’elle est décédée.

La célèbre “perle” de Westworld se trouve à l’intérieur de ces objets en forme d’ampoule dans l’épisode.

Je ne sais pas si les « valeurs aberrantes » cette saison sont censées être les mêmes personnes appelées « valeurs aberrantes » la saison dernière par Engerraund Serac/Rehoboam . (Dans la saison 3, Serac considère les humains imprévisibles comme des « valeurs aberrantes », une menace qui doit être traitée.) Il me semble que le mot est maintenant réutilisé pour décrire un ensemble différent de personnes. Mais c’est Westworld… Y a-t-il déjà ce genre de coïncidences ?

