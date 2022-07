‘Westworld’ Saison 4, Récapitulatif de l’épisode 4: La tour émerge

Quel moment pour être un Westworld ventilateur. L’épisode 4, sorti dimanche, nous a surpris avec une tournure époustouflante qui change ce que nous pensions savoir sur la saison.

Voici ce que la mère de tous les rebondissements a révélé: (Faites une pause ici si vous n’avez pas encore regardé… cela vaut vraiment la peine de vérifier par vous-même). Les tentatives de Caleb et Maeve pour éliminer Chalores, qui semblaient se produire dans le présent, se sont en fait produites il y a deux décennies. À l’heure actuelle, le plan de Chalores pour prendre le contrôle des humains a pratiquement réussi, Caleb est mort (ou du moins semble l’être) et Chalores l’a reproduit en tant qu’hôte. Bernard et Stubbs ont été en mission dans le présent, et la femme qu’ils ont rencontrée qui est avec “la cause” est en fait Frankie adulte, la fille de Caleb.

Pour résumer le tout en une ligne : la situation est plus grave que nous ne le pensions. Mais les adultes Frankie, Bernard et maintenant Maeve – qu’ils viennent de sortir du désert – semblent prêts à riposter. Examinons de près cet épisode exaltant, y compris ce largage de bombe au cours des vingt dernières minutes. Il y a huit épisodes au total dans cette saison, et le reste sera diffusé le dimanche.

Chalorès contre Maleb

Nous voyons Caleb au début de l’épisode, et il souffre toujours après sa rencontre avec un essaim de mouches infectées par des parasites. Chalores est là et lui révèle plus de son plan. Le parc est le point d’origine d’un événement de grande diffusion – les visiteurs partiront avec son parasite et transmettront ensuite la maladie à d’autres, dit-elle.

Pendant ce temps, Maeve repousse toujours l’hôte William. Elle utilise son esprit pour jouer avec la machine en forme de cône qui fait ces bruits étranges de contrôle de l’esprit et la machine brise le verre et envoie William voler. Maleb (le duo de Caleb et Maeve) s’échappe du bâtiment avec Chalores et se dirige vers la frontière du parc, où Caleb dit que ses amis vont les rencontrer.

Caleb se fait poignarder alors qu’ils tentent d’accrocher un véhicule pour s’échapper. Pourtant, ils parviennent à se rendre à l’endroit souhaité – une zone étiquetée par un panneau comme un “site de démolition actif”, dans le cadre d’un projet d’agrandissement du parc. William, malheureusement, est également là, et Maeve le tient occupé pendant que Caleb, accompagné de Chalores, tente de contacter ses alliés.

Caleb se dispute toujours avec la chose dans sa tête. Dans une scène cruciale, il y résiste et tire sur William au lieu de Maeve, défiant Chalores. L’hôte impénétrable William résiste aux coups de feu et tire sur Maeve carrément dans la poitrine. Maeve utilise son esprit pour déclencher les explosifs de la zone, décimant tout ce qui entoure le bâtiment dans lequel se trouvent Caleb et Chalores, et détruisant apparemment William et elle-même.

Un nouveau prétendant pour Christina

La colocataire de Christina, Maya, convainc Christina de passer une autre nuit en ville. (Compte tenu de tout ce qu’elle a traversé, Christina préférerait de loin rester à la maison). Cependant, elle n’est pas impressionnée par l’homme avec qui Maya l’installe. Dans le style signature de Westworld, Christina laisse tomber un rouge à lèvres et il roule jusqu’au visage familier – celui de l’animateur fringant et chevaleresque de Westworld, Teddy.

En guise de rappel, le Teddy original avait une relation amoureuse avec Dolores dans le parc, mais s’est finalement suicidé à cause des changements qu’elle lui avait apportés. On ne sait pas si ce Teddy est un dupe de Chalores… Ou s’il passe même par Teddy. Nous avons vu cette nouvelle version de lui dans le premier épisode de la saison 4, debout devant l’appartement de Christina la nuit sans faire connaître sa présence.

D’après sa conversation avec Christina dans l’épisode 4, nous savons qu’il est au courant du rôle de Teddy dans Westworld. Dans le passé, dit-il, il était “quelque chose d’un chasseur de primes avec un cœur d’or”.

Le gros rebondissement

Après que Maeve se soit sacrifiée pour débarrasser le monde de l’hôte William, Caleb jure de tuer Chalores pour cela. Il dit qu’il ne se reposera pas tant que tout ce qu’elle a construit ne sera pas détruit. Les alliés de Caleb se rapprochent, mais Chalores semble généralement suffisant.

Chalores demande à Caleb s’il se souvient de “ce qui s’est passé maintenant”. Il est confus. Chalores dit que ce ne sont pas ses hommes qui sont dehors, mais les siens. On les voit faire irruption et tirer sur Caleb.

Finalement, la vérité devient claire. Caleb est mort dans le parc il y a 23 ans, dit Chalores. Il est actuellement une version différente de lui-même (vraisemblablement un hôte) et Chalores a propagé son parasite à ce qui semble être au moins la valeur humaine d’une ville. Elle explique que certains adultes ont résisté au parasite, mais qu’elle a trouvé un chemin en infectant des enfants. Le parasite a grandi “en parfaite symbiose avec leur esprit”. Une fois que ces enfants ont mûri, Chalores a pris le contrôle du monde de Caleb.

Et ça ressemble à quoi exactement ? Caleb se retrouve soudainement dans le présent, dans l’immeuble de bureaux d’Olympiad Entertainment, la société pour laquelle Christina travaille. Nous voyons, sans équivoque, la tour des dessins que Christina observe lors de sa visite à la clinique de santé mentale (elle dessine également une tour elle-même plus tôt dans l’épisode 4). Il se profile près de la ville et semble être une version surdimensionnée de la machine que nous avons vue précédemment. Des foules de gens se précipitant à l’extérieur se figent instantanément et Chalores émerge pour revendiquer la responsabilité.

L'”arme” du désert

Nous apprenons à travers des conversations que la femme qui a amené Bernard et Stubbs à rencontrer son organisation (alias “la cause”) dans l’épisode de la semaine dernière s’appelle “C”. C et un membre de la cause de type leader appelé “J” se disputent sur ce qu’il faut faire ensuite, ce qui entraîne la séparation de Bernard et Stubbs. Bernard et C se dirigent vers le désert pour chercher l’arme qui s’y cache.

Tandis que Bernard creuse à l’endroit qu’il identifie comme masquant l’arme, nous apprenons que C a un motif différent pour la chercher : son père est censé y être mort et elle veut voir s’il y a un corps. Pendant ce temps, cette scène de creusement se déroule alors que l’hôte Caleb entend la vérité sur la façon dont les choses se sont réellement passées de Chalores. Bernard découvre un signe – un qui ressemble à ce que nous avons vu plus tôt sur le site de démolition actif – puis il trouve un corps. Ce n’est pas celle de Caleb, mais celle de Maeve, et Bernard l’identifie comme l’arme qu’ils recherchent.

Questions en suspens :