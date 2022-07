‘Westworld’ Saison 4, Récapitulatif de l’épisode 3: Lâchez les mouches

Qu’est-ce qui se passe avec moi, demandez-vous? Oh, pas beaucoup. J’essaie juste d’oublier le Westworld scène où le visage robot d’un enfant se sépare et un tas de mouches infectées se répandent. Pas grand-chose du tout.

Sorti dimanche, le troisième épisode de saison 4 est un étrange. Bernard revient de la vallée au-delà (alias The Sublime) avec de mystérieuses capacités prophétiques. Nous examinons de près l’usine de mouches de Chalores, puis, comme je l’ai décrit ci-dessus, un hôte se faisant passer pour la fille de Caleb déclenche la colère des insectes sur lui.

Je suppose que vous, comme moi, pensez à tout ce qui pourrait arriver ensuite. En attendant une mise à jour sur le sort de Caleb, revenons sur le reste de l’épisode 3. Il y aura huit épisodes au total dans cette saison de la série de science-fiction hallucinante de HBO, et j’ai hâte de voir comment tout de ces différents scénarios se croisent (en supposant qu’ils le fassent même). Prenez votre fidèle tapette à mouches et allons-y.

Bernard est de retour

Enfin, nous voyons un personnage principal qui n’a pas été là depuis la finale de la saison 3 – Bernard ! Au début de l’épisode 3, il est dans la vallée au-delà, un plan d’existence numérique dans lequel nous avons vu un groupe d’hôtes de Westworld entrer dans la saison 2, laissant derrière eux leur corps physique.

Lorsque Bernard revient dans son monde après ce qui semble être une brève rencontre avec l’hôte de Westworld, Akecheta dans le Sublime, son fidèle ami Ashley Stubbs est là et lui dit que des années se sont écoulées. Il semble que Stubbs ait été à ses côtés tout ce temps, attendant leur prochain coup. (Bernard a changé la directive de base de Stubbs pour l’aider à revenir dans la saison 3, mais il serait faux d’appeler cette bromance une amitié forcée).

Il est finalement révélé que Bernard a ramené quelque chose de son voyage dans The Sublime (non – pas une boule à neige). Là-bas, Bernard pouvait voir “les mondes qui auraient pu être et tous les mondes qui pourraient venir”, ce qui signifie que maintenant, il peut en quelque sorte prédire l’avenir. De plus, il a pour mission de sauver le monde.

Le but est de s’assurer qu’ils restent sur la bonne voie, dit-il à Stubbs. La plupart des mondes se terminent par un désastre, mais s’il peut “déclencher une certaine série d’événements”, ils pourraient alors s’en sortir. Une note: Alors qu’il était dans le Sublime plus tôt, Bernard admet qu’aucun chemin ne se termine avec lui toujours en vie.

John Johnson/HBO



Une arme mystérieuse cachée dans le désert

Bernard utilise ses nouveaux pouvoirs prophétiques pour abattre facilement deux hommes à l’extérieur d’un restaurant dans le désert. Une voiture s’arrête et Bernard montre à la femme qui la conduit une image du célèbre labyrinthe de Westworld, ce qui l’amène à reconnaître qu’ils sont “avec la cause”. Les choses dans la voiture deviennent un peu tendues, mais ensuite Bernard présente une tête coupée – une tête d’hôte avec un bouclier cortical clair comme le jour à l’intérieur – et explique “qu’ils” ont essayé d’infiltrer son groupe. Il lui demande de les emmener dans “les terres condamnées” et elle s’exécute à contrecœur.

Plus tard, après avoir traversé le désert, Bernard, Stubbs et la femme de l’organisation s’arrêtent. D’autres personnes émergent et un personnage de type leader interroge Bernard. Bernard explique que le gars (lire : le chef) cherchait l’organisation, et qu’ils sont en danger. Bernard dit qu’il veut aider le groupe mystérieux – il sait qu’ils recherchent une arme enterrée dans le désert, et il peut les y diriger.

Trouble dans le monde des années 20

Pendant ce temps, Maleb (le duo de Maeve et Caleb) est toujours dans le parc à thème des années 20. Nous en voyons un peu plus dans l’épisode et apprenons qu’il abrite des contrefaçons – ou, comme le dit Maeve, des “imitations minables” – d’hôtes de Westworld comme Maeve, Dolores et Hector. Maeve utilise cela à son avantage, attendant que l’imitation d’Hector (son ex-amant) entre et fasse ce qu’il aurait fait dans Westworld – voler le Butterfly Club (dans Westworld, c’est le Mariposa Saloon), puis se faufiler sous terre avec les hôtes décédés.

Bientôt, ils réalisent que ce n’est pas l’endroit qu’ils recherchent. Au lieu de cela, c’est un autre niveau du jeu – une reconstitution du “massacre de Westworld”, avec une imitation de Dolores portant des armes à feu pour plaire à des invités ennuyeux. Atteignant un autre étage par un ascenseur, Maleb se retrouve au milieu de quelque chose… d’étrange. Les hôtes de drones (les abeilles ouvrières blanches de Delos que nous avons vues au cours des saisons précédentes) font quelque chose avec des mouches. Oh oh.

Suite à un son qu’elle seule peut entendre, Maeve accède à une sorte de salle de contrôle, où elle et Caleb peuvent voir des gens sur plusieurs écrans arranger des blocs en synchronisation. Maeve dit que le son provient d’un appareil en forme de cône au centre de la pièce, et Caleb note que le son semble les contrôler d’une manière ou d’une autre. Les gens (pas les hôtes, dit Maeve) commencent à lever un pistolet sur leur propre tête et à appuyer sur la gâchette. Ensuite, Caleb voit sa jeune fille Frankie assise dans une cellule.

Dans une scène palpitante, Caleb court pour retrouver sa fille et essaie désespérément d’ouvrir la porte de sa cellule. Maeve passe enfin à travers le système en un rien de temps. Mais les choses ne sont pas exactement ce qu’elles semblent être.

Caleb a été volé

Je ne peux pas croire que nous devions reparler de cette scène. Eh bien, voilà. Pendant que Caleb parle à sa fille dans la cellule, Maeve combat l’hôte William. Il devient rapidement clair que quelque chose ne va pas avec Frankie. Dans une scène en coupe, nous voyons que la fille et la femme de Caleb se sont échappées d’un crétin de Chalores se faisant passer pour leur chauffeur de refuge. La petite fille avec Caleb ? 100% un robot.

Robot Frankie dit à Caleb que Chalores le veut. Puis son visage se déchire et des mouches jaillissent des interstices. Nous voyons l’un d’eux ramper dans l’oreille de Caleb, et l’épisode se termine avec un cri douloureux. Que se passe-t-il maintenant ? Dimanche ne peut pas venir assez tôt.

