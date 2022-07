‘Westworld’ Saison 4: Comment fonctionnent les mouches de Charlotte Hale

Les mouches ont bourdonné dans Westworld saison 4 depuis le scène d’ouverture de l’épisode 1et comme le savent ceux qui ont suivi l’émission, ils ont une affinité pour ramper dans des endroits où les insectes en suspension dans l’air ne devraient jamais, jamais entrer (l’oreille de Caleb, l’œil du gars du ministère de la Justice – ces gars-là ignorent toutes les interdictions de vol évidentes zones).

Les mouches font partie intégrante de Chalorès stratagème pour transformer les humains en ses marionnettes personnelles. Nous avons vu un tas d’insectes infectés par de la boue noire dans l’épisode 3, et après que les mouches aient attaqué Caleb, Chalores a confirmé qu’un parasite avait l’a infiltré. Les vidéos des coulisses, qui ont été diffusées cette saison après le générique de l’épisode, fournissent plus de contexte sur la façon dont les mouches, les parasites et les structures productrices de sons sont tous liés les uns aux autres.

Dans l’épisode 3, Caleb et Maeve regardent les hôtes de drones effectuer une sorte d’opération étrange qui implique des bidons de liquide noir, des mouches bourdonnantes et quelque chose qui ressemble à des parasites agrandis pour Caleb. Dans un clip des coulissesle directeur artistique de Westworld, Jonathan Carlos, a déclaré que les hôtes du drone de l’émission mélangeaient des parasites avec le liquide et que les mouches étaient attirées par cette horrible concoction.

“Il a une attraction hormonale”, a déclaré Carlos. “Les mouches viennent manger le parasite pour s’infecter. Et puis ce sont ces mouches qui attaquent les humains qui transmettent essentiellement la maladie.”

Cela nous amène donc à une autre question : comment Chalores contrôle-t-il les gens une fois qu’ils ont été mutilés ? En autre vidéo des coulissesla co-créatrice de Westworld, Lisa Joy, a expliqué qu'”une fois que le parasite affecte et infecte le cerveau humain, il sert à rendre le cerveau humain sensible à ces signaux et signaux que (Chalores) leur transmet par le son”.

Alors voilà, les amis. En supposant que j’ai interprété tout cela correctement, les mouches infectées par des parasites transmettent la maladie à des humains sans méfiance, qui sont alors à la merci des machines émettrices de sons de Chalores. Au cas où vous auriez besoin d’autre chose pour combler vos cauchemars ce soir, on voit beaucoup de mouches dans l’émission sont 100% réels. Westworld a même amené chasseurs de mouches.