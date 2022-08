Westworld reviendra-t-il pour la saison 5 ?

Le drame robot cowboy Westworld a été un énorme succès pour HBO, et même si ce n’est pas tout à fait le “prochain Game of Thrones” que tout le monde espérait, c’est indéniablement un succès.

La quatrième saison s’est terminée par la mort et la destruction – mais l’histoire continuera-t-elle ? Nous avons rassemblé tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 5 de Westworld.

Y aura-t-il une saison 5 de Westworld ?

Jusqu’à présent, HBO n’a pas confirmé si Westworld reviendra pour une cinquième saison. Cependant, certains acteurs et équipes s’attendent à ce que ce soit le cas.

Lisa Joy a déclaré à Deadline qu’elle et son co-showrunner – Jonathan Nolan – ont “toujours eu une fin en tête que nous espérons atteindre. Nous ne l’avons pas encore tout à fait atteint ».

De plus, Ed Harris, qui joue William/The Man in Black, a déclaré au Hollywood Reporter “Nous avons encore une saison, qui commencera à tourner en avril et mai prochains”. Encore une fois, cette affirmation n’a pas été confirmée par le réseau.

Si Westworld revient, alors Joy a dit à The Wrap que ce serait très probablement la dernière saison.

Il convient de garder à l’esprit que Warner Bros. a fait d’énormes coupes dans tous les domaines depuis sa fusion avec Discovery, et l’audience de Westworld n’est plus aussi forte qu’elle l’était autrefois. Par conséquent, il est possible qu’il soit annulé. Surveillez cet endroit.

Quand la saison 5 de Westworld sera-t-elle diffusée ?

Si Westworld revient – ​​et devrait tourner au printemps 2023 comme le prétend Ed Harris – alors, sur la base des saisons précédentes, nous estimerions qu’il sera diffusé environ un an après, donc printemps 2024.

Comment regarder Westworld

Westworld est fait par HBO, donc si vous êtes aux États-Unis, c’est là que vous devez le regarder. Vous pouvez également diffuser toutes les saisons précédentes sur HBO Max.

Pour le Royaume-Uni, comme pour la plupart des grandes émissions de HBO, cela signifie qu’il est diffusé sur Sky Atlantic.

Si vous n’avez pas déjà Sky, cela signifie que vous devrez souscrivez à l’un de ses forfaits TV pour regarder l’émission en direct, mais il existe un autre moyen (moins cher) : maintenant. Ce service de streaming propose du contenu Sky – y compris Westworld – afin que vous puissiez regarder Westworld quand vous le souhaitez. Le Entertainment Pass ne coûte que 9,99 £ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours.

Quelle serait l’intrigue pour la saison 5 de Westworld ?

Spoilers pour la saison 4 de Westworld à venir

La saison 4 de Westworld s’est terminée sur un énorme cliffhanger, avec la quasi-totalité de la distribution anéantie et la version mise à jour de Dolores – jouée par Evan Rachel Wood – créant une nouvelle version de Westworld dans le but de donner à l’humanité une dernière chance de se racheter.

Si nous voyons une autre saison, nous nous attendons à ce qu’elle efface l’ardoise et nous ramène au cadre familier de Western Park.

La co-présentatrice Lisa Joy a déclaré à The Wrap que la placer au centre était toujours la fin du jeu : « … nous avons toujours pensé que Westworld devrait en quelque sorte boucler la boucle et revenir à l’Ouest. Mais avec Dolores, qui n’était qu’un joueur dans les jeux des autres, qui a finalement pu écrire le sien.

“Juste pour fermer beaucoup de choses que nous avons vues auparavant comme le flashforward avec The Man in Black et tout, nous avons donc un plan pour la saison 5 mais vous savez, la vie peut faire d’autres plans pour vous. Donc, nous allons simplement espérer le meilleur.

Même si nous avons vu la perte de nombreux personnages dans la saison 4, il y a une chance qu’ils soient ressuscités. Joy a déclaré à Deadline qu ‘«il existe des moyens de faire revenir des personnages. Il y a des visages que nous reverrons, mais pas tous. Certains décès doivent être respectés.

Par conséquent, nous pourrions voir le retour de personnages tels que Bernard, Hale, Maeve, Hale, William, Charlotte, Stubbs, Clementine et Caleb – mais seul le temps nous le dira.