“Westworld” annulé par HBO après quatre saisons

Nous n’obtenons pas de saison 5 de Westworld. HBO a annulé la série de science-fiction, selon Date limite et Le journaliste hollywoodien.

La saison 4 de l’émission a été créée au cours de l’été et terminé en août. Co-créateur de Westworld Lisa Joy a dit à The Wrap ce mois-là qu’elle espérait un renouvellement de la saison 5.

“Nous avions toujours prévu de mettre fin à la série la saison prochaine”, a-t-elle déclaré au site d’informations sur le divertissement.

La quatrième saison s’est terminée sur ce que certains pourraient considérer comme un cliffhanger, avec Christina – une version brune ressemblant à la protagoniste blonde de Westworld Dolores – se transformant en ce qui ressemblait à la version de la saison 1 de Dolores. Elle a fait allusion à un “test final” avec en toile de fond le parc à thème Westworld.

La complexesérie visuellement époustouflante créée en 2016. Elle a accumulé 54 nominations aux Emmy Awards et neuf victoires, a noté Deadline.

“Au cours des quatre dernières saisons, Lisa et Jonah ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée époustouflante, élevant la barre à chaque étape”, a déclaré HBO dans un communiqué fourni à Deadline. “Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à leurs acteurs, producteurs et équipes extrêmement talentueux, ainsi qu’à tous nos partenaires de Kilter Films, Bad Robot et Warner Bros. Television. Ce fut un plaisir de les rejoindre dans cette aventure.”

HBO n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.