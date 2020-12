L’Anglais Lee Westwood a été couronné numéro un du golfeur européen pour la troisième fois de sa carrière avec une deuxième place dimanche derrière son compatriote Matthew Fitzpatrick, qui a remporté le championnat DP World Tour de fin de saison de l’European Tour.

Westwood a remporté à nouveau le trophée Harry Vardon 20 ans après l’avoir soulevé pour la première fois, avec un 68e tour final constant au Jumeirah Golf Estates à Dubaï pour passer 14 sous pour le tournoi et terminer un coup derrière Fitzpatrick, qui a remporté 3 millions de dollars pour son la victoire.

Westwood a remporté 2 millions de dollars pour avoir terminé en tête du classement Race to Dubai, tandis que le co-leader du jour au lendemain, Patrick Reed, a perdu la chance de devenir le premier Américain à réclamer l’honneur en terminant à égalité à la troisième place avec Viktor Hovland à 13 sous.

«Cela a été une saison bizarre… L’European Tour a fait un travail incroyable pour reprendre la saison à partir de juillet et organiser des tournois chaque semaine», a déclaré Westwood, qui a fait cinq birdies et un bogey.

«Le point culminant de tout cela ici, c’était une excellente finition, je me suis assis là à le regarder. Frissons et sensations fortes, la Race to Dubai à gagner et le tournoi à gagner.

«Cela fait 20 ans que je suis resté là-bas à Valderrama, pour remporter l’Ordre du Mérite tel qu’il était alors. Ça ne devient pas plus facile, je ne rajeunis pas.

Westwood a déclaré qu’il adorerait jouer à nouveau dans la Ryder Cup, l’événement repoussé à l’année prochaine en raison de la COVID-19[feminine crise.

«À un moment donné, j’espère que le poste de capitaine sera offert», a ajouté Westwood. «J’ai joué 10 Ryder Cups, à certains moments, vous devez vous déplacer dans différents chapitres de votre vie. Si je me qualifiais, je donnerais mon maximum et serais prêt pour cela.

Fitzpatrick, qui avait une part de l’avance avant le tour final, a commencé avec des birdies sur les quatre premiers trous et a ajouté un gain supplémentaire avant le virage et a terminé régulièrement pour sceller sa première victoire en Rolex Series.