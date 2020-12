DUBAI, Émirats arabes unis: Lee Westwood a décroché le titre Race to Dubai pour terminer une saison en tant que joueur n ° 1 de European Tours pour la troisième fois, à l’âge de 47 ans, après une fin folle du championnat DP World Tour remporté de manière spectaculaire circonstances par Matt Fitzpatrick dimanche.

Westwood a terminé à la deuxième place sur 14 sous la normale après un 4 sous 68 dans son dernier tour, ce qui était suffisant pour sauter au sommet du classement Race to Dubai, mais seulement après un effondrement de ses rivaux dans les derniers trous à Jumeirah Golf Successions.

Patrick Reed, cherchant à devenir le premier Américain à être le meilleur joueur d’Europe, a bogeyé les 16 et 17 pour se retirer du titre Race to Dubai. Ensuite, Laurie Canter a doublé la n ° 17 et la dernière, laissant Westwood seul en deuxième position.

Fitzpatrick a paré le dernier pour une victoire d’un coup pour remporter l’événement de fin de saison des tournées pour la deuxième fois, après 2016, mais Westwood célébrait déjà un prix plus important après avoir regardé les derniers trous dans la cabane de notation avec sa petite amie-caddie.

Westwood a remporté ce qui était autrefois appelé l’Ordre du mérite pour la première fois il y a 20 ans, puis à nouveau en 2009.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports