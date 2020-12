VIRGINIA WATER, Angleterre: Lee Westwood a été élu golfeur de l’année en Europe pour 2020 lundi, remportant le prix pour la quatrième fois de sa carrière après avoir terminé la saison en tant que champion Race to Dubai à l’âge de 47 ans.

Westwood a commencé la 27e année de sa carrière professionnelle en remportant le championnat d’Abu Dhabi pour devenir le premier golfeur actif à remporter un titre sur quatre décennies distinctes.

Il a terminé 2020 en étant couronné joueur n ° 1 des tournées pour la troisième fois et 20 ans après avoir remporté pour la première fois ce qui était autrefois appelé l’Ordre du mérite.

Je suis très honoré et extrêmement flatté d’avoir été nommé golfeur de l’année en European Tours car je sais que le concours pour le prix cette année aurait été extrêmement élevé, a déclaré Westwood, qui a également remporté la distinction en 1998, 2000 et 2009.

Westwood a félicité la tournée européenne pour avoir mis en place un programme complet cette année dans des moments difficiles pendant la coronavirus pandémie. Ancien homme d’État de la tournée, l’ancien joueur de premier rang a joué son rôle en accueillant les British Masters en juillet, un tournoi qui marquait la reprise complète de la saison des tournées 2020 après un arrêt de trois mois.

Ses performances et son professionnalisme vont de pair avec sa longévité et son engagement envers le golf européen, a déclaré le PDG du circuit, Keith Pelley, à propos de Westwood. Le fait que Lee appelle peu de temps avant notre reprise et demande ce qu’il pourrait faire pour aider la tournée témoigne de la personne et du joueur qu’il est.

Le fait de devenir le joueur n ° 1 des circuits européens pour la troisième fois, 20 ans après avoir obtenu cette distinction pour la première fois, était un moyen de mettre fin à cette année la plus difficile.

Westwood a enregistré six classements consécutifs parmi les 20 premiers du championnat britannique en août au championnat écossais en octobre.

Un jury composé de membres des médias du golf a voté pour le prix du golfeur de l’année.

