Westwood conclut un accord avec la directrice de l’école qui a refusé de prendre sa retraite. Combien a-t-elle obtenu ?

Le conseil scolaire régional de Westwood a accepté de payer 400 000 $ à l’ancienne surintendante Jill Mortimer, mettant ainsi fin à un conflit de plusieurs mois qui a commencé lorsqu’elle a brusquement annulé son projet de retraite.

Le conseil d’administration a voté à 5 voix contre 1 lors d’une réunion d’urgence jeudi pour approuver l’accord avec Mortimer, qui a poursuivi le district et trois membres actuels et anciens du conseil en juin pour avoir prétendument créé un environnement de travail hostile.

Lors d’un vote séparé, le comité a nommé Bronwen Calderón, directrice de l’enseignement secondaire de Westwood Regional, au poste de surintendante par intérim jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé. Calderon recevra une allocation mensuelle de 5 000 dollars pendant cette période, a décidé le conseil.

La surintendante de l’époque, Jill Mortimer, s’exprimant lors d’une réunion du conseil scolaire régional de Westwood en avril.

En avril, le conseil a déclaré que Mortimer avait demandé un rachat de son contrat d’un million de dollars, après avoir renoncé à un projet de retraite à la fin de l’année scolaire. Les membres du conseil ont déclaré au printemps qu’ils avaient mené des recherches et avaient trouvé le remplaçant de Mortimer, mais comme la surintendante n’avait jamais soumis de lettre officielle d’inscription, elle est restée à son poste.

Mortimer, qui a pris ses fonctions en 2021, n’était pas présente à la réunion de jeudi, et Armen McOmber, son avocat, n’a pas immédiatement répondu à un appel vendredi. Il avait fait allusion à une éventuelle action en justice en avril, accusant le conseil d’administration de mener une « campagne de harcèlement et de discrimination illégale » destinée à pousser son client à la démission.

Le district K-12 dessert environ 2 800 élèves à Westwood et Washington Township.

Pourquoi le conseil d’administration de Westwood a approuvé le règlement

Jeudi, l’administrateur des affaires Keith Rosado a déclaré que le paiement de 400 000 $ comprenait 170 837 $ pour la valeur des deux années restantes du contrat de Mortimer et 229 162 $ pour régler le procès.

Si le district n’avait pas trouvé de solution et que Mortimer était restée en place, a-t-il dit, elle aurait perçu un salaire annuel de 257 343 $ pour l’année en cours et « environ 2,5 % de plus » pour l’année suivante. Cela équivaudrait à environ 520 000 $.

Interrogé sur la possibilité de chercher un remplaçant à temps plein pour le poste de surintendant, le président du conseil, Jay Garcia, a déclaré qu’il ne pouvait pas donner plus de détails. Il a toutefois ajouté que le district avait « quelques options que nous pouvons revoir » et qui pourraient raccourcir le processus. Le conseil fournira plus d’informations « très bientôt », a déclaré Garcia.

Jay Garcia est présenté à la réunion de réorganisation du conseil d’éducation de Westwood, le jeudi 4 janvier 2024.

Garcia a rejoint Loni Azzolina, Nicole Martin, Andrea Peck et Jorge Pertuz pour approuver le règlement, tandis que Doug Cusato a voté contre. Laura Cooper et Kristen Pedersen, qui étaient individuellement citées dans le procès de Mortimer, se sont respectivement abstenues et récusées. Heather Perin, membre du conseil d’administration, s’est également abstenue.

La recherche d’un nouveau surintendant

Les huit membres du conseil ont tous voté en faveur de la nomination et de la rémunération de Calderón. Ils ont également approuvé une allocation mensuelle de 2 000 dollars pour Denise Vélez, la directrice de l’éducation élémentaire, qui assistera Calderón.

Avant le vote, Pedersen a remercié Calderón et Vélez d’avoir accepté de prendre leurs fonctions et a déclaré qu’elle était « vraiment enthousiaste » quant à ce qu’ils apporteraient à leurs fonctions. « Merci d’avoir relevé le défi et de nous avoir dirigés à un moment où nous en avions le plus besoin », a-t-elle ajouté.

Peck a fait écho aux sentiments de Pedersen et a remercié Calderón et Vélez d’avoir fait avancer le district pendant une période de transition, tandis que Garcia a déclaré qu’il était également ravi de les voir diriger et avoir une « présence durable dans ce district ».

Procès de Mortimer : BOE a essayé de m’intimider après l’opération

La plainte de Mortimer cite comme défendeurs Michael Pontillo, ancien président du conseil scolaire et du district, ainsi que Cooper et Pedersen. Elle affirme que la surintendante a été soumise à « un environnement de travail totalement intolérable et hostile en raison de ses divers handicaps ».

Plus: Le Westwood Fest 2024 aura lieu ce week-end. Comment profiter du jazz, de la nourriture et des attractions

Selon la plainte, après que Mortimer ait pris un congé médical pour une opération de fusion vertébrale en avril 2023, il y a eu un « effort calculé et concerté pour l’intimider, la harceler et la brutaliser » en « la soumettant à un traitement disparate » en raison de son handicap. Le conseil a ordonné à Mortimer de retourner au travail contre l’avis de son médecin, écourtant ainsi son congé d’au moins six semaines, a-t-elle allégué.

À son retour au bureau, Pontillo lui a dit que sa « performance et ses actions étaient en contraste frappant avec la manière dont elle se comportait » avant l’opération du dos, selon la poursuite, qui a qualifié cette accusation d’« accusation totalement sans fondement ».

Cooper aurait également « piégé » Mortimer dans son bureau après son retour au travail et lui aurait crié dessus, déclenchant ce que la plainte qualifie de trouble de stress post-traumatique chez Mortimer et provoquant une « détresse émotionnelle importante ». Le document indique également que Pedersen avait « envoyé des courriels à une personne qui rend des comptes » à Mortimer, « mentionnant directement son syndrome de stress post-traumatique et dénigrant » la directrice de l’école pour son « comportement psychotique ».

E-mail: [email protected]

Twitter/X: @snoda11

Cet article a été publié à l’origine sur NorthJersey.com : Westwood conclut un accord avec le directeur de l’école qui a refusé de prendre sa retraite